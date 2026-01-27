Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Napoli vs Chelsea?

Napoli recibe al Chelsea en la Champions League | RÉCORD
Marcos Olvera García 15:48 - 27 enero 2026
El cuadro napolitano busca mantenerse con vida en la Champions League ante los blues que quieren meterse en los ocho primeros

Este miércoles termina la fase de liga en la UEFA Champions League, donde el Napoli recibe en el Diego Armando Maradona al Chelsea, equipos que viven realidades muy diferentes en la máxima competición europea de clubes.

El Napoli necesita una victoria para poder aspirar a meterse dentro de los mejores 24 equipos de la competición, aunque el cuadro partinopei no depende de sí para poder estar en los Playoffs. 

Napoli recibe al Chelsea en la Champions League | AP

Los napolitanos necesitan ganar en casa contra el Chelsea y esperar que, como mínimo, Olympiacos, Athletic Club de Bilbao y el PSV Eindhoven no ganen sus respectivos encuentros.

Napoli está en la posición 25 con ocho unidades, debajo de los tres equipos ya mencionados solo por diferencia de goles, pero un empate lo pondría a esperar resultados de las demás escuadras. 

Napoli recibe al Chelsea en la Champions League | AP

Por su parte, el Chelsea está en octavo lugar, igualado en puntos con el PSG, Newcastle United, FC Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y del Atalanta, por lo que una victoria es crucial para los blues.

Chelsea, que fue campeón del mundo en el nuevo formato del Mundial de Clubes, quiere seguir avanzando en Champions, su lugar en Playoffs está asegurado.

Napoli recibe al Chelsea en la Champions League | AP

¿Cuándo y dónde ver el Napoli vs Chelsea? 

Día:

Miércoles 28 de enero

Lugar:

Estadio Diego Armando Maradona

Hora:

14:00 hrs CDMX

Transmisión:

Space, HBO Max

