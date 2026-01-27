Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Benfica vs Real Madrid?

Este miércoles, el Real Madrid se enfrentará al Benfica en la última jornada de la UEFA Champions League, donde el equipo merengue busca quedar entre los primeros ocho lugares para acceder a los Octavos de Final en la competición europea.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa enfrentarán a José Mourinho con cuatro bajas en la defensa merengue, siendo Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy los jugadores que no están listos para jugar por lesión.

Real Madrid se enfrentará al Benfica | @realmadrid

Los merengues solo necesitan una victoria para asegurar su lugar dentro de los ocho primeros lugares, un empate lo dejaría a expensas de resultados externos para no caer a la zona del Playoff.

Por su parte, el Benfica está en la posición 29 de la Champions League, necesita una victoria frente al cuadro merengue y que siete equipos no sumen un solo punto para poder acceder a los Playoffs en la UCL.

Real Madrid se enfrentará al Benfica | @realmadrid

El cuadro portugués, que jugará su cuarto partido en casa, ha perdido frente al Qarabag y ante el Bayer Leverkusen, solo ganó frente al Napoli en la sexta jornada de esta competición.

Estos dos equipos se han enfrentado solo en tres ocasiones, con saldo favorable para el equipo portugués, dos victoria para el Benfica y una para el Real Madrid.

El Madrid enfrentará al Benfica en Champions | realmadrid.com

¿Cuándo y dónde ver el Benfica vs Real Madrid?