Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Benfica vs Real Madrid?

Benfica recibe al Real Madrid en la Champions League | RÉCORD
Marcos Olvera García 14:13 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo merengue busca acceder a los ocho primeros lugares para avanzar a los Octavos de Final en la Champions League

Este miércoles, el Real Madrid se enfrentará al Benfica en la última jornada de la UEFA Champions League, donde el equipo merengue busca quedar entre los primeros ocho lugares para acceder a los Octavos de Final en la competición europea.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa enfrentarán a José Mourinho con cuatro bajas en la defensa merengue, siendo Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy los jugadores que no están listos para jugar por lesión.

Real Madrid se enfrentará al Benfica | @realmadrid

Los merengues solo necesitan una victoria para asegurar su lugar dentro de los ocho primeros lugares, un empate lo dejaría a expensas de resultados externos para no caer a la zona del Playoff.

Por su parte, el Benfica está en la posición 29 de la Champions League, necesita una victoria frente al cuadro merengue y que siete equipos no sumen un solo punto para poder acceder a los Playoffs en la UCL.

Real Madrid se enfrentará al Benfica | @realmadrid

El cuadro portugués, que jugará su cuarto partido en casa, ha perdido frente al Qarabag y ante el Bayer Leverkusen, solo ganó frente al Napoli en la sexta jornada de esta competición.

Estos dos equipos se han enfrentado solo en tres ocasiones, con saldo favorable para el equipo portugués, dos victoria para el Benfica y una para el Real Madrid.

El Madrid enfrentará al Benfica en Champions | realmadrid.com

¿Cuándo y dónde ver el Benfica vs Real Madrid?

Día

Miércoles 28 de enero

Lugar:

Estadio Da Luz, Portugal

Hora:

14:00 hrs CDMX

Transmisión:

Fox ONE

Últimos videos
Lo Último
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
13:23 ¿Qué pasó el 28 de enero? La historia real detrás del corrido de Lamberto Quintero
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
Contra
28/01/2026
¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026