Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Copenhague de la J8 de Champions League?

Barcelona vs Copenhague de la J8 l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 14:07 - 27 enero 2026
Ambos se disputan el boleto a una siguiente ronda

El FC Barcelona afronta este miércoles un compromiso decisivo frente al Copenhague en el marco de la octava y última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, escenario que promete un ambiente cargado de expectativa, ya que ambos equipos llegan con objetivos concretos y la clasificación a la siguiente ronda aún en juego.

Para el conjunto azulgrana, el partido representa una auténtica final anticipada. Tras una fase irregular, el Barcelona necesita sumar un resultado positivo para asegurar su continuidad en el torneo europeo, ya sea accediendo de manera directa a los octavos de final o, en el peor de los casos, garantizando un lugar en la ronda de playoffs. La presión es alta y el margen de error, mínimo.

Barcelona en partido con Real Oviedo l AP

El nuevo formato de la Champions League ha elevado la tensión en esta última jornada, con varios equipos separados por pocos puntos en la tabla general. En ese contexto, el Barcelona no solo depende de sí mismo, sino que también debe estar atento a otros resultados. Una victoria amplia podría ser clave para mejorar la diferencia de goles y escalar posiciones decisivas.

¿Hay confianza?

El entrenador blaugrana ha insistido en la necesidad de afrontar el encuentro con máxima seriedad, evitando la confianza excesiva. Más allá del favoritismo que otorga la historia y la localía, el cuerpo técnico sabe que los partidos definitorios suelen presentar escenarios complejos, donde la concentración y la eficacia marcan la diferencia.

Barcelona ante Oviedo l AP

En cuanto a lo futbolístico, el Barcelona apostará por el control del balón y la presión alta, su sello característico en casa. La presencia de jóvenes talentos combinados con futbolistas experimentados será fundamental para manejar los tiempos del partido y responder a las exigencias de una noche europea determinante.

Copenhague llega con vida

Del otro lado, Copenhague llega a Barcelona con la ilusión intacta y poco que perder. El equipo danés necesita un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase, lo que lo obliga a plantear un partido valiente, ordenado y con especial atención al contragolpe.

A pesar de partir como visitante y en condición de desventaja, Copenhague ha demostrado ser un rival competitivo a lo largo del torneo. Su disciplina táctica y fortaleza colectiva lo convierten en un adversario incómodo, capaz de complicar a cualquier grande si encuentra espacios y aprovecha sus oportunidades.

Así, el duelo en el Camp Nou se perfila como uno de los más atractivos de la jornada final. Con la clasificación en juego y la presión propia de la Champions League, Barcelona y Copenhague protagonizarán un choque donde cada detalle puede definir el futuro europeo de ambos equipos.

Juego del Copenhague en Champions l AP

Fecha: 28 de enero

Hora: 14:00

Estadio: Camp Nou

Transmisón: TNT Sports

