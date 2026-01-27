Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona reaviva interés por Julián Álvarez y valora su compra en 80 MDD

Julián Álvarez | MEXSPORT
Aldo Martínez 18:14 - 26 enero 2026
El equipo Culé no pierde su intención de hackers de los servicios del campeón del mundo pese a su sequía goleadora

A unos días de la apertura del mercado de invierno de fichajes en Europa, uno de los más sonados es el traspaso de 'la araña', Julián Álvarez, quien continúa siendo de inertes para el FC Barcelona para convertirse en el ‘heredero’ de Robert Lewandowski como el nuevo ‘9’ del equipo.

Con la inminente salida del polaco, el club blaugrana volvió a activar el proyecto del argentino campeón del mundo, incluso el club ya tendría lista la primera oferta para el equipo del Atlético de Madrid, siendo de aproximadamente 80 MDD.

Julián Álvarez | AP

El Barcelona ve en Álvarez un fichaje como lo fue Luis Suárez hace 10 años, ya que fuentes cercanas al equipos, Hansi Flick ve en el argentino un perfil de delantero moderno que podría encajar perfecto para con el estilo de juego.

El plan de Álvarez se pondrá en marcha lo más pronto posible, ya que Lewandowski ya se encuentra siendo sondeado principalmente  por clubes de la MLS, por lo que el equipo líder de LaLiga no planea quedarse sin delantero de manera abrupta.

Julián Álvarez | AP

El cuadro dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone, no vive sus mejores momentos en la zona del ataque, incluyendo a Álavrez, quien lleva una larga racha negativa sin anotar para los Colchoneros y en la actual temporada suma 11 goles y cinco asistencias en 27 partidos, el último el 9 de diciembre.

El ex jugador del Manchester City y de River Plate, ha sido sondeado por varios clubes de alto calibre, como el Manchester United y Liverpool, sin embargo, existe una gran problemática, el poderoso contrato impuesto por el Atleti.

Julián Álvarez | AP

Desde la primera oferta, el Atlético dejó más que claro que ‘la araña’ está blindada para no salir en los siguiente años del equipo, por lo que la oferta del Barcelona parece tener todas las de perder, más teniendo en cuenta la proximidad de la Copa del Mundo y del respaldo que tiene el jugador por parte de Simeone.

