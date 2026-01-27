Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona alcanza un acuerdo verbal para la renovación de Fermín López

Fernando Villalobos Hernández 18:09 - 26 enero 2026
El canterano culé asegurará su permanencia a largo plazo el el club blaugrana

El Barcelona ha llegado a un acuerdo verbal con el mediocampista Fermín López para extender su vinculación contractual con la entidad azulgrana. Según reportó el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el nuevo compromiso tendrá vigencia hasta junio de 2031.

La negociación contempla una mejora en la ficha salarial del jugador, quien ya habría rechazado propuestas para salir del club durante el pasado mes de agosto. Esta extensión a largo plazo asegura la continuidad del futbolista por las próximas temporadas, ajustando sus condiciones económicas a su rol actual dentro del equipo.

Se prevé que la firma oficial del documento pueda realizarse durante el transcurso de esta misma semana, tal como han indicado reportes de Víctor Nahe. Con este movimiento, el club busca blindar a uno de sus activos jóvenes tras su desempeño en la última campaña y su participación en competiciones internacionales.

Fermín López, consolida su posición en la plantilla bajo los términos de este nuevo acuerdo que se formalizará en los próximos días. La operación se alinea con la estrategia de la dirección deportiva de mantener la base de futbolistas formados en la institución.

Pese al bajo perfil que tiene el jugador formado en La Masía, el mediocampista español ya es una pieza clave para Hansi Flick e inclusive la ha ganado el puesto a Dani Olmo, uno de los fichajes más importantes del Barça en los últimos años.

En la presente temporada Fermín López registra 10 goles y 10 asistencias en todas las competencias, poniéndose estadísticamente a la par de Lamine Yamal siendo los únicos dos jugadores del equipo que tiene doble dígito en el rubro de anotaciones y pases de gol.

