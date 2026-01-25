Superlíder en casa: Barcelona golea al Oviedo y recupera la parte alta de la tabla

Ni la lluvia, ni las obras, ni el propio Real Oviedo pudieron detener al FC Barcelona, el cual lució impecable en su Spotify Camp Nou, goleando tres goles a cero al equipo de Asturias. Con el resultados en Barcelona, el equipo de Hansi Flick se volvió a colocar como líder de LaLiga.

Victoria del Barca I AP

¿Bicampeonato en camino?

En el duelo correspondiente a la Jornada 21, el conjunto culé logró superar al Real Oviedo, este último dio una gran actuación en los primeros 45 de juego, teniendo un par de llegadas al arco de Joan García, desafortunadamente, Federico Viñas y Alberto Reina no estuvieron finos.

La segunda mitad en cambio, inclinó la balanza para el cuadro local, el cual fiel a su estilo e historia comenzó a tener posesiones largas y descolgadas de mucha precisión para los delanteros, por lo que era cuestión de tiempo que el cero se rompiera.

Gol de Raphinha I AP

El invitado especial llegó temprano en la segunda mitad, exactamente en el minuto 52, tras una gran jugada individual de Dani Olmo, la cual concluyó con un disparo al costado derecho del guardameta asturiano.

Tras la superioridad en el terreno de juego, el equipo del Barcelona aprovechó el mediocampo ‘roto’ del Oviedo y solo cinco minutos después del primer gol, Raphinha condujo desde tres cuartas partes de cancha hasta los linderos del área y con un disparo de pierna derecha venció al guardameta, Aarón Escandell.

La cereza del pastel llegó de la mano del chico maravilla de la masía, Lamine Yamal, quien a pesar de estar desaparecido en los primeros 60 minutos de juego, respondió con un golazo de tijera, derivado de un centro retrasado de Olmo, venciendo a Escandell y cerrando el triunfo del Barca.

Gol de Yamal I AP

Se cierra la lucha por el título

Con la victoria del equipo Culé, el Real Madrid vuelve a ser segundo de la Tabla General de LaLiga, dejando al Barcelona de puntero con 52 unidades, solo una más que el equipo blanco, ambos con más de cinco puntos de diferencia sobre el más cercano perseguidor, el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Oviedo de Guillermo Almada se encuentra en una posición muy comprometida, ya que tras sumar una nueva derrota el equipo se reafirma en la parte más baja de la zona roja del descenso y quedando a ocho puntos de la salvación.