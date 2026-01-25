Johan Vásquez y Genoa se alejan de la zona de descenso tras victoria sobre Bolonia

Heroico regreso. Con una gran remontada, Johan Vásquez y Genoa remontaron ante Bologna y ganaron 3-2, resultado que los aleja por cuatro puntos de la zona de descenso de la Serie A. A pesar de ir abajo 0-2 en la pizarra, los dirigidos por Daniele De Rossi vinieron de atrás luego de la expulsión del arquero rival y aprovecharon su ventaja numérica para darle la vuelta a la pizarra y conseguir un triunfo importante.

Genoa vence a Bolonia | AP

Desde el inicio de partido, Bologna tomó el balón y el control del juego, superioridad que reflejó en la pizarra desde el primer tiempo. Al 34’, luego de una gran jugada individual y tras superar a varios defensores rivales, fue Benja Domínguez el que se apoyó para atrás con Lewis Ferguson, quien sacó un remate raso y tras pegar en el poste anotó el 0-1, marcador que permaneció hasta el descanso.

Y apenas al iniciar el segundo tiempo, el cuadro visitante armó una jugada colectiva desde el saque en mitad de campo, la cual terminó en gol. Luego de una serie de más de 15 pases, Jonathan Rowe entró al área y se apoyó con Nadir Zortea, quien remató desviado, pero con un desvío de Sebastián Otoa, la esférica se fue al fondo de las redes, con lo que Bologna aumentaba su ventaja y se puso 0-2 al frente.

Después, el cuadro local intensificó su ataque en busca de recortar la distancia en el marcador. Apenas unos instantes después, luego de un centro desde el tiro de esquina, fue el mismo Sebastián Otoa el que remató de cabeza y estuvo cerca de ‘componer’ su autogol, sin embargo, el arquero rival atajó de manera correcta ese intento. Posterior a esto, el juego cambió radicalmente por una expulsión.

Bolonia sufre expulsión | AP

Al 56’, el portero del Bologna Lukasz Skorupski salió de su área para cortar un balón, pero en su intento de despejar, se equivocó y cometió una falta fuera de su zona, la cual fue castigada con roja directa. Tras esto, el impacto en el marcador fue inmediato, pues en ese mismo tiro libre, Ruslan Malinovsky remató directo y con colaboración del arquero contrario terminó por anotar el 1-2 que le daba esperanzas a su equipo.

Posteriormente, Daniele De Rossi realizó modificaciones ofensivas en busca de igualar el marcador; dentro de esos cambios, el estratega sacó del campo al defensor mexicano Johan Vásquez, para así darle ingreso a un delantero más. Y después de varios intentos y aproximaciones al área rival, los locales hicieron estallar el Stadio Comunale Luigi Ferraris con un golazo.

Al minuto 78, desde un saque de banda por la banda izquierda, hubo una serie de rebotes. Sin embargo, cerca del área chica, fue Alessandro Marcandalli quien peinó la esférica y con una gran media vuelta, Caleb Ekuban remató de volea y la puso en el ángulo, para así poner el 2-2 que le daba la ilusión a la gente local de darle la vuelta a la pizarra, pues tenían ventaja numérica en el campo y varios minutos por delante.

Genoa se aleja de zona de descenso | AP

Y cuando parecía que el encuentro terminaría con un empate a dos, la heroica se hizo presente con otro gol de antología. Luego de arrancar por la banda izquierda, Junior Messias recortó hacia el centro y desde fuera del área y a más de 25 metros remató a segundo palo, para así vencer al arquero rival y poner el 3-2 que le daba la victoria al Genoa.