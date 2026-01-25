Pahté Ciss lanza dura crítica al Rayo Vallecano tras ‘ignorar’ su campeonato de África

A través de sus redes sociales, el futbolista senegalés, Pahté Ciss, mostró su inconformidad ante su club, el Rayo Vallecano, esto después de que el equipo ‘ignoró’ al campeón de la Copa Africana de Naciones, a diferencia de otros conjuntos que realizaron homenajes a sus jugadores campeones.

Ciss en LaLiga I @pathe_22

¿Error del Rayo?

La comentada final de la Copa Africana entre Senegal y Marruecos trajo consigo un sin fin de momentos inolvidables, por lo que a la llegada con sus clubes, los equipos aprovecharon para festejar a sus jugadores campeones, desafortunadamente, el equipo de LaLiga pasó por alto esta situación.

Recibimiento de Senegal campeón I AP

A través de sus redes sociales, el campeón senegalés, Pahté Ciss, posteo una publicación donde se ataca fuertemente al Vallecano, esto tras no realizar un homenaje o festejó a su jugador campeón.

“El Rayo no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales. Hoy tenían una fabulosa oportunidad de homenajear a Pahté, campeón de la Copa Africana de Naciones y no han tenido ese jodido detalle, vaya club de mierda”, se lee en la publicación que reposteo el jugador.

Ante la situación, algunos fanáticos aseguran que la razón es del futbolista, sin embargo, otro sector aseguró que la manera en que el mensaje se expresa del club no es la correcta, por lo que criticaron fuertemente al centrocampista.

Sin más del Rayo

Tras la polémica y las críticas, el equipo español no se ha pronunciado en redes sociales, por lo que es probable que hayan dejado pasar la situación, sin embargo, Ciss podría ver una sanción o un homenaje en los próximos días.

El siguiente compromiso del senegalés y del Rayo Vallecano es el correspondiente a la Jornada 22 de LaLiga, donde el conjunto Matagigantes tendrá una difícil tarea al visitar a su rival de Ciudad, el Real Madrid, desde el mítico Santiago Bernabéu.