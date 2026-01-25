Arsenal vs Manchester United EN VIVO Premier League Jornada 23

El Emirates Stadium se prepara para un domingo de máxima exigencia en la Premier League. Arsenal recibe a Manchester United por la Fecha 23 de la temporada 2025/2026, en un duelo que concentra miradas tanto por el contexto de la tabla como por el peso histórico del enfrentamiento.

El equipo local llega con la responsabilidad de sostener el liderato. Con una ventaja de siete puntos sobre su perseguidor inmediato, el margen sigue siendo cómodo, pero no definitivo, por lo que cada jornada se convierte en una oportunidad para acercarse al objetivo mayor.

Los Gunners mantienen una campaña sólida, con apenas dos derrotas en el torneo. Aunque en la fecha pasada no lograron romper el cero ante Nottingham Forest, el rendimiento general respalda su candidatura al título y refuerza la confianza del plantel.

Del otro lado aparece un Manchester United renovado. La llegada de Michael Carrick al banquillo revitaliza al equipo, que muestra señales claras de crecimiento y llega motivado tras vencer al segundo lugar de la clasificación en un resultado que sacude la pelea por la cima.

Un cruce que mide liderato, reacción y carácter

En el plano internacional, Arsenal confirma su buen momento con una victoria 3-1 sobre el Inter de Milán en Champions League, un resultado que fortalece su discurso competitivo y su capacidad para responder en escenarios de alta presión.

Manchester United tampoco se queda atrás en confianza. El triunfo 2-0 en el clásico de la ciudad ante Manchester City representa un golpe anímico importante y alimenta la ilusión de repetir la hazaña ahora frente al líder del campeonato.

El antecedente más reciente entre ambos se da el 17 de agosto de 2025 en Old Trafford, donde Arsenal se impuso 1-0 con gol de Riccardo Calafiori.