Arsenal empata sin goles ante Nottingham Forest; segundo partido consecutivo en Premier League sin anotar

¿Volverán a perder una Premier League? Arsenal dejó de nueva cuenta puntos en la liga, pero ahora contra uno de los peores equipos del campeonato. El Nottingham Forest no necesitó una defensa brutal de su arco, pues la poca idea de los dirigidos por Mikel Arteta se notó desde los primeros minutos del encuentro.

Los Gunners tuvieron la posesión durante los primeros 20 minutos del partido, pero no lograron su primera jugada de peligro hasta el 29’. Gabriel Martinelli se encontró un balón en las inmediaciones del área chica tras un córner, pero su disparó rozó el palo Matz Sels, para el júbilo del respetable del City Ground.

Martinelli | AP

Viktor Gyökeres tuvo una jugada más antes de finalizar la primera mitad, gracias a un mal fildeo por parte de Murillo Santos en mediocampo. Sin embargo, el sueco no pudo tener la potencia suficiente para llevar el balón a buen puerto, por lo que el central brasileño se repuso y evitó la caída de su arco.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

Los Tricky Trees entendieron perfectamente su rol y comenzaron a defender de manera excelsa sin la pelota, en un segundo tiempo con toda posesión de los de Londres. Mikel Arteta se mostró desesperado en su área técnica, ya que las ocasiones de peligro por parte de los Gunners fueron casi nulas.

Declan Rice | AP

Declan Rice, uno de los más activos del encuentro, remató de volea aunque sin un buen golpeo, por lo que la atajada para Sels fue sencilla. Sin embargo, el inglés no se quedó de brazos cruzados e intentó hacer daño por las bandas, con una de las jugadas más peligrosas después de la media hora de partido.

Rice mandó un centro pasado para Bukayo Saka al minuto 65, quien con un extraordinario juego aéreo remató por encima del defensor. Aunque, para su mala fortuna, el arquero belga del Nottingham Forest se estiró de una manera soberbia para evitar la caída de su arco, en la jugada más clara del partido.

La polémica estuvo presente

Al minuto 80, el VAR tuvo una intervención por una posible mano en el área por parte de Ola Aina. Sin embargo, la jugada no fue catalogada como penalti porque tocó primero la línea de cal, aunque Sean Dyche, entrenador de los Tricky Trees, comentó que para él era una pena máxima clara.

Sels, la figura del partido | AP