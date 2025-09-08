Nottingham Forest despide al entrenador Nuno Espírito Santo

Nottingham Forest anunció la salida de Nuno Espirito Santo como director técnico, después de que la relación laboral del portugués con el propietario del club, Evangelos Marinakis, se deteriorara de manera significativa. El club agradeció a Nuno por su contribución, destacando especialmente la temporada 2024-25, considerada una de las más exitosas en la historia reciente del equipo.

"Nottingham Forest Football Club confirma que, tras las circunstancias recientes, Nuno Espirito Santo ha sido relegado hoy de sus funciones como entrenador principal. El club agradece a Nuno por su contribución durante una era muy exitosa en el City Ground, en particular su papel en la temporada 2024-25, que siempre será recordada con cariño. Como alguien que jugó un papel fundamental en nuestro éxito la temporada pasada, siempre tendrá un lugar especial en nuestro camino", señaló el comunicado oficial.

Anuncio oficial en redes sociales | Captura

Un éxito histórico que no aseguró su continuidad

El entrenador portugués de 51 años llevó la temporada pasada a Forest al séptimo lugar en la Premier League, asegurando al club un lugar en competiciones europeas por primera vez en 30 años. Pese a ese logro, su puesto no estaba seguro, incluso después de haber firmado un contrato mejorado en junio.

Las tensiones aumentaron cuando Nuno criticó la actividad de transferencias de Forest durante el verano, asegurando que el club estaba desperdiciando una gran oportunidad para desarrollarse. El club no dio detalles inmediatos sobre quién será su reemplazo en el banquillo. Actualmente, Forest ocupa el décimo puesto en la Premier League con una victoria, un empate y una derrota, y se prepara para enfrentar al Arsenal, tercer clasificado.

Nuno ha sido cesado tras solo tres partidos de liga disputados | Captura

La relación rota con Evangelos Marinakis

Nuno había reconocido el mes pasado que estaba preocupado por la seguridad de su puesto debido al empeoramiento de las relaciones con Marinakis. “Siempre tuve una muy buena relación con el propietario, la temporada pasada fue muy, muy, muy cercana. Esta temporada, no tan bien... Y donde hay humo, hay fuego”, declaró el técnico tras el empate 1-1 con Crystal Palace el 24 de agosto.

El propio Nuno explicó que la relación laboral, que antes se basaba en la confianza y el intercambio de opiniones, “ahora no es tan buena”. Marinakis, también propietario del Olympiakos en Grecia, es conocido por su fuerte personalidad y sus opiniones firmes respecto a la gestión de sus equipos, algo que habría acelerado la salida del entrenador portugués.

La relación con el entrenador decantó la decisión | Captura