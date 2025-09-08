Neymar y la insólita razón por la que no jugará tres partidos en el Brasileirao

La carrera de Neymar desde su regreso a Santos de Brasil se ha visto interrumpida por una serie de factores, de los cuales resaltan las lesiones; sin embargo, el exjugador del Barcelona podría perderse los siguientes tres encuentros de su equipo en el Brasileirao por una extraña razón, causando sorpresa en los fanáticos.

Neymar sumaría una ausencia más a su larga lista | MexSport

Ney vs las condiciones de la cancha

Los partidos que se perdería Neymar son las siguientes tres visitas de su equipo por el Brasileirao: Atlético Mineiro, Botafogo y Palmeiras; sin embargo, el hecho de tener que visitar no es la razón por la que Ney se quedaría fuera.

La Arena MRV, el Estadio Olímpico Nilton Santos y el Allianz Parque, inmuebles de estos tres rivales, tienen una característica en común: el pasto sintético, por lo que Neymar habría decidido no asistir a dichos duelos debido a que en algunas declaraciones anteriores ya ha expresado su postura en contra de este tipo de canchas debido a que "generan dolor en las rodillas y articulaciones".

Las lesiones han sido una constante en la carrera de Ney | MexSport