Neymar y la insólita razón por la que no jugará tres partidos en el Brasileirao

El jugador brasileño estará fuera de las canchas por un impensado motivo

Mauricio Díaz Valdivia
8 de Septiembre de 2025
Neymar no estará presente en los siguientes tres compromisos de Santos
Neymar no estará presente en los siguientes tres compromisos de Santos | AP

La carrera de Neymar desde su regreso a Santos de Brasil se ha visto interrumpida por una serie de factores, de los cuales resaltan las lesiones; sin embargo, el exjugador del Barcelona podría perderse los siguientes tres encuentros de su equipo en el Brasileirao por una extraña razón, causando sorpresa en los fanáticos.

Neymar sumaría una ausencia más a su larga lista | MexSport

Ney vs las condiciones de la cancha

Los partidos que se perdería Neymar son las siguientes tres visitas de su equipo por el Brasileirao: Atlético Mineiro, Botafogo y Palmeiras; sin embargo, el hecho de tener que visitar no es la razón por la que Ney se quedaría fuera.

La Arena MRV, el Estadio Olímpico Nilton Santos y el Allianz Parque, inmuebles de estos tres rivales, tienen una característica en común: el pasto sintético, por lo que Neymar habría decidido no asistir a dichos duelos debido a que en algunas declaraciones anteriores ya ha expresado su postura en contra de este tipo de canchas debido a que "generan dolor en las rodillas y articulaciones".

Las lesiones han sido una constante en la carrera de Ney | MexSport

Las ausencias más recordadas de Neymar en su carrera

Neymar no es ajeno a perderse partidos importantes. Durante su paso por el Barcelona y el Paris Saint-Germain, las lesiones lo alejaron en momentos clave, como fases decisivas de la Champions League, además de sus conocidas ausencias en partidos cercanos a las celebraciones del cumpleaños de su hermana, un tema que incluso se volvió tendencia entre los aficionados.

Con la Selección de Brasil también vivió episodios dolorosos, como el Mundial de 2014, donde una fractura en la espalda lo marginó de la semifinal ante Alemania, partido que terminó en la histórica goleada 7-1. Ahora, con Santos, suma un nuevo capítulo a su historial de ausencias, esta vez por su negativa a jugar en césped sintético.

Salida en camilla del brasileño en el Mundial de Brasil 2014 | MexSport

