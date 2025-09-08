MLS anuncia sanción a Luis Suárez tras escupitajo en Leagues Cup

El uruguayo ya había recibido seis juegos en el torneo binacional

Ramiro Pérez Vásquez
8 de Septiembre de 2025
X:InterMiamiCF

La MLS ha dado a conocer la sanción sobre Luis Suárez, días después del escupitajo que protagonizó a un miembro de seguridad, el uruguayo ha recibido tres partidos de suspensión en la Liga que se suman a los seis juegos que le impuso la Leagues Cup.

A través de un comunicado resaltó la suspensión que tendrá que pagar con el Inter Miami en las próximas fechas en la presente temporada contra Charlotte FC, Seattle Sounders y DC United. Quedarán pendientes los partidos de Leagues Cup para la próxima edición.

Luis Suárez l X:InterMiamiCF

Víctima de escupitajo también sancionado 

Cabe mencionar, que en el anuncio de la MLS el uruguayo no es el único afectado y Steven Lenhart - personal del Seattle Sounders - quien fue la víctima del escupitajo le han revocado los privilegios de su credencial por el resto de la temporada y postemporada. 

El elemento solamente podrá ingresar a las zonas de asientos públicos durante los partidos del Seattle Sounders, por lo que no podrá estar cerca del campo de juego. Asimismo tampoco podrá entrar  los vestuarios, ni túneles.

Finalmente el escrito de la MLS remata con la sanción impuesta al Seattle Sounders con una multa que no fue revelada, esto debido a la indebida credencialización por parte de sus miembros y que también fueron protagonistas en un bochornoso momento. 

Lumen Field l X:InterMiamiCF

¿Qué hizo Luis Suárez?

Luis Suárez fue protagonista en un bochornoso momento luego del silbatazo final en el Lumen Field desatándose una pelea campaña entre ambos equipos que concluyó con el escupitajo del uruguayo sobre el rostro del elemento de seguridad de Seattle. 

Seattle Sounders l X:InterMiamiCF

