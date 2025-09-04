"Fue un momento de mucha tensión": Luis Suárez pide disculpas por pelea ante Seattle Sounders en la Leagues Cup

Cuatro días después de la derrota de Inter Miami contra Seattle Sounders en la Final de la Leagues Cup, Luis Suárez ofreció una disculpa por su comportamiento al final del partido. El delantero uruguayo fue uno de los protagonistas de la pelea que se desató entre ambos equipos, además que los videos evidenciaron que escupió a sus rivales.

Un momento de mucha tensión, así se disculpó Suárez

La derrota 3-0 contra Seattle caló duro en las Garzas, pero Suárez y Sergio Busquets fueron los que respondieron de peor forma y se encararon con los rivales. En este sentido, el uruguayo reconoció que a pesar de la frustración no debió permitir que su emoción se desbordara de esa forma.

La Final entre Inter Miami y Seattle Sounders finalizó con bronca | AP

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido", escribió el atacante.

Señaló que pasaron muchas cosas, pero no quiso entrar en más detalles y reiteró que no había forma de justificar su comportamiento. "Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente".

Suárez fue de los jugadores que desataron la pelea | AP

Borrón y cuenta nueva con Inter Miami

Por otra parte, el charrúa lamentó que esa imagen también perjudica a su familia y a su equipo, "que tampoco merece verse afectado por algo así". Y añadió que quería reconocer públicamente su error.

Finalmente, afirmó que está enfocado en los compromisos que le quedan por delante con el equipo de Florida, con miras a pelear por otro campeonato. "Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen".

Así fue la disculpa de Suárez | CAPTURA