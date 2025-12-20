¡Cuidado con el América! Los de Coapa presumen su segundo entrenamiento rumbo al Clausura 2026

De cara al Clausura 2026, los equipos comienzan a formar lo que será la base de la plantilla durante todo el torneo, mientras que otros buscan renovar sus ideas de juego y las tácticas de ataque, uno de ellos las águila del América, dirigidas por el brasileño, André Jardine.

Pantera Zúñiga I @ClubAmerica

América empieza de nuevo

Una de las grandes sorpresas del torneo fue el equipo del América, pues los de Coapa habían acostumbrado al futbol mexicano a ser uno de los dos o cuatro protagonistas del torneo, sin embargo, en esta edición del Apertura 2025, los capitalinos se fueron temprano en el torneo.

Fidalgo en entrenamiento I @ClubAmerica

Tras la temprana eliminación en Cuartos de Final a manos de Rayados, lo cual no sucedía desde el Apertura 2021 (curiosamente eliminados también por Monterrey), el equipo 16 veces campeón del futbol mexicano tuvo una nueva reestructuración en busca de volver a ser el protagonista de liguillas.

A poco menos de cuatro semanas después de la eliminación, América volvió a unir filas y comenzar los entrenamientos de pretemporada, la cual a diferencia de otras ocasiones, no tendrá ningún juego fuera de la CDMX.

Ramón Juárez en América I @Club America

A evitar el tricampeonato de Toluca

Durante las sesiones de entrenamiento de pretemporada, las águilas publicaron un video en redes sociales, en este se puede ver al equipo preparar el tanque rumbo al Clausura 2026, el cual a diferencia de otros, tendrá una ‘incógnita especial’ gracias al Mundial de 2026.

En las imágenes se puede ver al equipo haciendo trabajos de balón controlado y de primer toque, además de que da un indicio de los jugadores que continuarán siendo parte de la plantilla para el primer semestre del 2026.

Pese a los rumores y especulaciones sobre la salida de varios jugadores del nido, en el video se puede ver a la base original del equipo de los últimos torneos, a excepción de francés, Allan Saint-Maximin, quien pidió un permiso especial para ausentarse por el fallecimiento de un familiar.

Con falta de confirmar altas y bajas, la realidad es que el equipo de Coapa saldrá este Clausura 2026 con una única misión, evitar a toda costa el Tricampeonato de Toluca, para que de esta manera los azulcremas sigan siendo el único en lograr esta hazaña histórica en torneo cortos.