Uriel Antuna y Sebastián Córdova: Los números de los jugadores que quiere Pumas

Con un par de semanas restantes en el descanso de la Liga MX para el arranque del Clausura 2026, los equipos buscan reforzarse de la mejor manera de cara a la Jornada 1. Ante las especulaciones y rumores, uno de los equipos que más llama la atención es el de Pumas, pues los universitarios estarían cerca de llevarse a Uriel Antuna y Sebastián Córdova como nuevos refuerzos.

Antuna en la final del Apertura 2025 I IMAGO7

¿Cómo llegan Córdova y Antuna?

Los dos extremos mexicanos militante en el equipo de Tigres, actual subcampeón de la Liga MX, sin embargo, ambos han dejado mucho que desear en las filas felinas, pues apenas y han sido una ‘sombra’ de lo que fueron alguna vez.

En el caso de Uriel Antuna, el extremo de 28 años llegó a Tigres como el campeón de goleo con Cruz Azul, además de ser un jugador recurrente en Selección Mexicana, desafortunadamente, sus fallas e inconsistencias en el equipo de la U de Nuevo León lo fueron alejando del rectángulo de juego.

Con el equipo de Tigres, Uriel suma desde su llegada en 2024 únicamente un solo gol, acompañado de tres asistencias, siendo una de las peores contrataciones de Tigres en los últimos años. En la actual temporada, el mexicano sumó 112 minutos de juego con nueve duelos en torneo regular y dos de Liguilla.

Uriel Antuna en Tigres I IMAGO7

A diferencia de Antuna, Sebastián Córdova llegó a Tigres como la gran contratación. El canterano del América salió de Coapa en el 2021 para llegar como una gran contratación para los felinos.

Córdova rápidamente mostró su mejor futbol y se volvió un titular inamovible para el entonces entrenador de Tigres, Robert Dante Siboldi. Las actuaciones del mexicano ayudaron a Tigres a levantar su octavo título, siendo la gran estrella del equipo durante toda la Liguilla y en la final.

Al final la inconsistencia regresó a su carrera y volvió a unirse en el hoyo en el que estaba en América, volviendo a quedar a deber en un equipo. Desde su llegada, Córdova suma un total de 159 partidos, sumando 24 goles y 18 asistencias, sin embargo, en la temporada actual, el mexicano de también 28 años, sólo logró jugar seis partidos, siendo borrado por Guido Pizarro luego de problemas de conducta.

Córdova campeón con Tigres I IMAGO7

The last dance

En caso de llegar a Pumas, el equipo de la capital estaría apostando por un ‘resurgimiento’ de ambos jugadores, pues sus recientes actuaciones dejaron mucho que desear en el cuadro de Nuevo León, por lo que estarían viendo la que podría ser su última oportunidad de su carrera.