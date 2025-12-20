¡Irresistible! Liga MX presume marcas de asistencia y audiencia en el Apertura 2025

Criticada, menospreciada e incluso vilipendiada, la Liga MX no frena su ascenso y pese a todos sus detractores, el Apertura 2025 dejó números al alza tanto en lo deportivo como en lo extracancha, en la asistencia y audiencia.

Con Toluca consagrándose como Bicampeón, el AP25 mantuvo el espectáculo en un nivel superlativo que se vio reflejado desde el torneo regular con grandes encuentros y tuvo su punto más algo en la Liguilla, con series como la propia Final entre Diablos Rojos y Tigres.

La Gran Final del AP25 | MEXSPORT

¿Qué números dejó el Apertura 2025?

De acuerdo con cifras compartidas por el titular de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, el reciente torneo casero del balompié mexicano rompió algunas marcas en comparación con certámenes anteriores, como el número de goles y el promedio de los mismos por encuentro.

A lo largo del semestre se anotaron 507 dianas, para un nueve por ciento más que en el Clausura 2025, lo que da un promedio de tres tantos por partido.

Cifras del AP25 | Liga MX

Más asistencia y mayor audiencia

Los buenos pasajes en la cancha atrajeron a más gente tanto en casa como a los mismos estadios, según lo compartido por Arriola. Tan solo en la audiencia, para el Apertura 2025 fueron 78.74 millones de televidentes los que presenciaron los partidos del torneo, en un incremento de 11 por ciento en referencia al CL25.

En las tribunas el crecimiento fue del cinco por ciento sobre lo cotejado en el AP24, con 3.74 millones de asistentes. El promedio quedó en 22,263 aficionados por juego.

Jugadores de Toluca celebran | IMAGO7

Otras cifras para la historia

La Liga MX se mantuvo en la cima de torneos de la Concacaf, por encima de la MLS, y colocó a cuatro equipos: Cruz Azul (Campeón de la Champions Cup), Toluca, América y Tigres en el Top 5 del área.

Además, hubo 29 debuts a lo largo del AP25 y 98 jugadores dieron minutos en la regla de menores, con una apuesta mayor por el talento juvenil.

Los partidos más vistos

A excepción del Clásico Nacional entre América y Chivas (5.28 millones de espectadores), la Liguilla arrasó en televidentes, con encuentros como el Cruz Azul vs Guadalajara (5.42 millones), Toluca vs Juárez (6.02 millones), Tigres vs La Máquina (6.91 millones) y Diablos vs Rayados (7 millones) como los más vistos del semestre.