Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de Cruz Azul para el Clausura 2026

El torneo Apertura 2025 terminó para Cruz Azul, luego de caer eliminado en Semifinales frente a los Tigres de la U, aunque el trabajo para la directiva celeste no ha hecho más que comenzar.

A pesar de que la Máquina sufrió otro revés en Qatar, donde perdió ante Flamengo en la Copa Intercontinental, la Máquina ya comienza a planificar los refuerzos para enero próximo, o al menos, eso es lo que nos dice el futbol de estufa.

Altas:

En las últimas horas, ha salido el trascendido de que Miguel 'Colibrí' Borja, exdelantero de River Plate, habría llegado a un acuerdo con la directiva celeste para ser el nuevo atacante del nueve veces campeón del futbol mexicano.

Borja llega en condición de jugador libre tras no renovar su vínculo contractual con el equipo de Buenos Aires, otro de los nombres que suenan para reforzar a Cruz Azul es el de Agustín Palavecino, hombre que podría ayudar a José Paradela en el mediocampo, recordando que jugaron juntos en Necaxa.

De momento, la única alta oficial fue la de Jorge Rodarte. El defensa jugó el pasado Apertura 2025 en calidad de préstamo, pero ante la ausencia de Jesús Chiquete Orozco, que se fracturó en la vuelta de la Semifinal contra Tigres, la directiva decidió hacer válida la opción de compra.

Bajas:

Ángel Sepúlveda quien tendrá su segunda etapa en el conjunto jalisciense. ‘El Cuate’ fue presentado hace unas horas en Verde Valle, marcando el comienzo de una nueva era para Chivas, después de su paso por Cruz Azul.

El Rebaño estaría buscando los servicios de Luka Romero, jugador que concluye su préstamo con Cruz Azul y que tendría que volver a su club de origen, aunque Chivas podría intervenir para que el mexicoargentino permanezca en la Liga MX, al menos, un año más.

También han circulado en semanas reciente versiones sobre una posible salida de Carlos Rodolfo Rotondi. El argentino está en el radar de Tigres, según los reportes, pero el alto costo de su carta frenaría su llegada al equipo subcampeón de la Liga MX.

Rumores: