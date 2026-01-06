Comisión de Árbitros elogia la posición de Katia Itzel García en el Top 10 mundial de mejores árbitras

La Comisión de Árbitros en México ha reaccionado de muy buena manera a que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol ha anunciado el Top 10 de las mejores árbitras en el mundo, teniendo presencia mexicana con Katia Itzel García, quien ha sido reconocida en el orden como la sexta mejor del planeta.

El nombre de Katia en la lista no solamente resalta por ser la única mexicana, sino que también es la única silbante de la CONCACAF presente en el listado presentado de manera oficial en este inicio de año.

Katia Itzel ha tenido un papel protagónico en Liga MX | Imago7

El arbitraje mexicano se llena de orgullo

La Comisión de Árbitros ya ha lanzado el comunicado en donde anuncia la presencia de Katia Itzel en el top de las mejores silbantes, mismo en donde también se hace mención de su carrera, repasando sus logros a lo largo de su carrera, comenzando por sus estudios, pues es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública egresada de la UNAM.

Logros a lo largo de su carrera:

Gafete FIFA desde 2019

Premio Nacional del Deporte en 2024

Participación en los Juegos Olímpicos de París 2024

Cuenta con designaciones como central en Liga MX tanto varonil y femenil, esta última incluso con algunas Finales

Participación en algunos torneos de la CONCACAF incluida la Copa Oro

Participación en la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva-Zelanda

La Comisión también agrega en el comunicado que la IFFHS se ha encargado de otorgar estos galardones mediante un jurado compuesto por integrantes del instituto, los cuales pertenecen a 120 países alrededor del mundo.

García encabezó la Vuelta de los Cuartos de Final en Toluca | Imago7

¿Quiénes fueron las demás árbitras de la lista?

Dentro del listado de las mejores diez árbitras del mundo, son seis de UEFA las que conforman la mayoría de las posiciones; sin embargo, la silbante mexicana supera a dos de ellas al ubicarse en esa sexta plaza.

Katia Itzel es la única de CONCACAF presente en la lista, hay dos silbantes de la confederación africana que se meten a las primeras diez posiciones del mundo y por parte de la CONMEBOL también se ubica una sola, en este caso con nacionalidad brasileña.

Maria Sole Ferrieri - Italia (UEFA)

Stephanie Frappart - Francia (UEFA)

Ivana Martincic - Croacia (UEFA)

Tess Olofsson - Suecia (UEFA)

Edina Alves - Brasil (CONMEBOL)

Katia Itzel García - México (CONCACAF)

Silvia Gasperotti - Italia (UEFA)

Antsino Twanyanyukwa - Nambia (CAF)

Desiree Grundbacher - Suiza (UEFA)

Bouchra Karboubi (CAF)