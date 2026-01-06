"Nunca lo dudé": Luca Orellano expresa su ilusión tras arribar a Rayados de Monterrey

El nuevo jugador de Rayados, Luca Orellano, llegó este martes a la ciudad de Monterrey para incorporarse a su nuevo club, donde mencionó que ya esperaba con ansias el momento de llegar con los albiazules.

"Feliz de estar acá es algo que esperaba hace días a que se resolviera. Feliz y con ganas de empezar", dijo el recién llegado para La Pandilla.

Domènec Torrent tendrá a un nuevo atacante | Imago7

Primeras declaraciones del refuerzo

"Me hablaron muy bien del club, de lo grande que es y todo lo nuevo que hay, del estadio. Yo cuando jugué acá quedé impresionado del estadio. Como club es muy grande y es un placer para mí", destacó el ahora ex de Cincinnati.

Además, el argentino declaró su forma de juego, que se podrá ver en la Liga MX.

"Primero que nada siempre estar preparado para el partido, dejar todo al 100% y después lo que más me gusta a mi es el 1vs 1, el remate fácil y me siento bien con eso.”

Luca está cerca de ser oficializado | IG: @luca_orellano14

¿Qué lo convenció de llegar?

Por último, Orellano manifestó su gusto por jugar en el futbol mexicano, algo que buscaba desde hace tiempo.

"Es una oportunidad que venía esperando. La verdad que quería jugar desde hace mucho en esta liga, es una liga que me atrae mucho y cuando me llamó Rayados nunca lo dudé y estuve 100% dispuesto a venir acá.”