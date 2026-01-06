Marcelo Flores es convocado por la Selección de Canadá para el campamento del mes de enero

La Selección de la Hoja de Maple llamó al mediocampista de los Tigres para su campamento, mismo que cerrará con un partido frente a Guatemala

Flores es convocado con la Selección de Canadá
Flores es convocado con la Selección de Canadá | MEXSPORT
México, Estados Unidos y Canadá apuntan a tener partidos amistosos en este mes de enero, entendiendo que son sedes de la próxima Copa del Mundo, estas selecciones buscan seguirse preparando después de no haber jugado las eliminatorias mundialistas.

Canadá, entendiendo que en enero no hay Fecha FIFA, ha decidido convocar a una serie de jugadores para el campamento que tendrán en Irvine, California, del 8 al 18 de este mes.

Entre los convocados por la selección de la Hoja de Maple se encuentra el mediocampista de los Tigres de la UANL Marcelo Flores, que había decidido representar a la Selección Mexicana de Futbol, pero, ante los pocos minutos con el Tricolor, ha sido llamado por Canadá.

Jesse Marchs busca llenar algunos espacios de cara a la Copa del Mundo, por lo que este campamento sirve para los jugadores que puedan colarse a la lista final de cara al Mundial del próximo año.

El campamento de Canadá incluye un partido amistoso frente a la Selección de Guatemala, dirigida por Luis Fernando Tena, mismo que se celebrará el próximo 17 de enero.

Futuro incierto

Marcelo Flores, ante los pocos minutos que tiene con los Tigres, estaría analizando la posibilidad de salir del conjunto felino, aunque por el momento no se ha oficializado nada, a pesar de tener supuestas ofertas de otros equipos.

Uno de los rumores que más sonó durante el parón invernal de la Liga MX fue el interés de los Pumas de la UNAM en Marcelo Flores, aunque no pasó de ahí y el juvenil mexicocanadiense continúa con los Tigres.

Con Tigres, Flores disputó un total de 72 partidos en la Liga MX, marcó 11 goles y dio dos asistencias, aunque nunca se pudo ganar un puesto indiscutible con los Felinos.

