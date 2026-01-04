¿Quién es Antonio de María, nuevo jugador de Tigres?

El delantero de 21 años que llega procedente de Querétaro para integrarse al plantel Sub-21

RICARDO OLIVARES
4 de Enero de 2026

Tigres continúa reforzando sus fuerzas básicas y de proyección a futuro con la incorporación de Antonio de María, un jugador que busca destacar en el ataque 

El delantero de 21 años que llega procedente de Querétaro para integrarse al plantel Sub-21 de la institución felina y dar el salto al primer equipo de Guido Pizarro.

El atacante mexicano tuvo su debut en la Liga MX durante el torneo Apertura 2024 con los Gallos Blancos, dando así sus primeros pasos en el máximo circuito del futbol mexicano a una edad temprana.

Para el Clausura 2025, Antonio de María sumó seis partidos disputados, acumulando experiencia en Primera División que podría catapultarse con los Tigres

Cabe mencionar que el jugador no registró goles ni asistencias en ese periodo vivido en la Liga MX.

¿Cuáles son los números de Antonio de María? 

En total, el nuevo refuerzo de Tigres cuenta con siete apariciones en Liga MX, cifras que reflejan un proceso aún en desarrollo que sigue puliendo en el futbol mexicano.

El futbolista arriba con margen de crecimiento bajo el proyecto formativo del club regiomontano en donde buscará tener los minutos necesarios. 

Talento joven 

De esta manera, Tigres apuesta por el talento joven y la proyección a mediano plazo, confiando en que Antonio de María pueda consolidarse dentro de la Sub-21 y, eventualmente, pelear por un lugar en el primer equipo y ayudar a la regla de menores.

