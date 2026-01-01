El 2026 para Rayados y Tigres; buscarán saldar cuentas

De cara al Clausura 2026, Tigres y Rayados arrancan el año con un mismo objetivo: volver a levantar un título y saldar cuentas pendientes. Los dos clubes regiomontanos enfrentarán un calendario exigente, en el que disputarán hasta cuatro torneos a lo largo del año, con la presión constante de responder a las expectativas de sus aficiones.

Equipo de Tigres I IMAGO7

Tanto Tigres como Rayados competirán en el Clausura y el Apertura 2026 de la Liga MX, además de la Leagues Cup y la CONCACAF Champions Cup. Este cúmulo de competencias representa una oportunidad amplia para volver a la cima, pero también un reto que pondrá a prueba la profundidad de sus planteles y la capacidad de sus cuerpos técnicos para mantener regularidad.

En el caso de Rayados, la deuda es clara. El conjunto albiazul no conquista un título desde la CONCACAF Champions League de 2021. En el plano local, su última corona de Liga MX llegó en 2019, mientras que la Leagues Cup sigue siendo un torneo pendiente en su palmarés. El 2026 aparece como un año clave para romper esa sequía y justificar las inversiones realizadas en los últimos torneos.

Rayados I IMAGO7

Tigres, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento en cuanto a títulos internacionales. Los felinos no ganan la CONCACAF Champions Cup desde 2020, y aunque levantaron el campeonato de liga en 2023, desde entonces el título se les ha escapado. Al igual que Rayados, la Leagues Cup es un trofeo que aún no han podido conquistar.

Guido Pizarro entrenador de Tigres I IMAGO7

El Clausura 2026 tiene un sabor especial para Tigres, que buscará revancha inmediata tras haber perdido la final del torneo anterior. Esa derrota dejó una herida abierta en el plantel auriazul, que ahora apunta a convertir esa experiencia en motivación para volver a lo más alto del futbol mexicano.

Con cuatro torneos en disputa y antecedentes recientes que alimentan la rivalidad, el 2026 se perfila como un año determinante para los dos equipos de Nuevo León. Tigres y Rayados no solo pelearán por títulos, sino también por reafirmar su estatus como protagonistas constantes del futbol nacional e internacional.