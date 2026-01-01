Liga MX superó en promedio de goles a LaLiga y a la Serie A durante el apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX dejó cifras que reflejan un crecimiento sostenido tanto en lo deportivo como en el impacto mediático del futbol mexicano. Este miércoles, el presidente ejecutivo de la Liga MX dio a conocer los principales indicadores del certamen, resaltando el alto promedio goleador registrado a lo largo de la competencia.

Uno de los datos más llamativos fue el promedio de 3.1 goles por partido en la Primera División, cifra que coloca a la Liga MX por encima de torneos de referencia en Europa como LaLiga de España, con 2.6, y la Serie A de Italia, con 2.4 goles por encuentro. Este indicador subraya el carácter ofensivo del futbol mexicano durante el Apertura 2025.

En total, el torneo registró 521 goles, lo que representó un incremento del 9 por ciento en comparación con el Clausura 2025. A la par, el tiempo efectivo de juego alcanzó los 56 minutos y 8 segundos, un aumento de nueve minutos respecto a cuando inició el proyecto de mejora en este rubro en el año 2021.

Otro de los ejes destacados fue la regla de menores, que acumuló 32 mil 435 minutos disputados durante el torneo. Estos minutos fueron repartidos entre 98 futbolistas jóvenes, quienes promediaron 345 minutos por partido, además de que el Apertura 2025 permitió el debut de 29 nuevos jugadores en la Liga MX.

En cuanto a la asistencia a los estadios, la respuesta de la afición también mostró un crecimiento. Un total de 3 millones 800 mil aficionados acudieron a los partidos del torneo, cifra que representa un aumento del 5 por ciento respecto al Apertura 2024, con un promedio de 22 mil 407 espectadores por encuentro.

La Fase Final también tuvo un impacto relevante en las tribunas, al congregar a 501 mil aficionados en los distintos partidos de Liguilla. El encuentro con mayor asistencia se registró en la Jornada 9, cuando Monterrey y América reunieron a 50 mil 910 personas en el estadio.

En el ámbito digital, la Liga MX continuó ampliando su alcance. Durante el Apertura 2025 acumuló 18.03 millones de seguidores, un crecimiento del 5 por ciento en comparación con el mismo torneo del año anterior, además de generar 4.67 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

Finalmente, la audiencia televisiva mantuvo cifras sólidas tanto en México como en Estados Unidos. Un total de 81 millones 260 mil aficionados sintonizaron los partidos, un 10 por ciento más que en el Clausura 2025, con un rating promedio por jornada de 9 millones 940 mil espectadores. La Final entre Toluca y Tigres fue el partido más visto con 9.35 millones, seguida de la Semifinal Toluca vs Monterrey con 7 millones y Tigres vs Cruz Azul con 6.91 millones.

