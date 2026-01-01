Julio González se quedará sin equipo; no entra en planes del Puebla

El Apertura 2025 de la Liga MX representó una nueva decepción para el Club Puebla, que volvió a cerrar un torneo lejos de las expectativas y anclado en la parte baja de la tabla general. La Franja no logró encontrar regularidad ni resultados positivos, prolongando una crisis deportiva que se ha vuelto recurrente en los últimos campeonatos.

El proyecto poblano estuvo marcado por la apuesta a un plantel mayoritariamente joven, con la intención de reconstruir al equipo a mediano plazo. Sin embargo, la falta de experiencia y de referentes dentro del campo se tradujo en constantes errores y derrotas, incluso en condición de local, donde el Estadio Cuauhtémoc dejó de ser un factor a favor.

Las malas actuaciones como local y la ausencia de una identidad clara provocaron un distanciamiento evidente entre la afición y el equipo. Las gradas lucieron cada vez más vacías conforme avanzó el torneo, reflejo del hartazgo de los seguidores ante un club que, además, ha pasado por múltiples cambios en el banquillo en un corto periodo de tiempo.

Dentro de ese contexto negativo, una de las zonas más señaladas fue la portería. Iván Rodríguez y Julio González se alternaron la responsabilidad bajo los tres postes, pero ninguno logró transmitir seguridad, lo que derivó en errores puntuales que costaron puntos valiosos a lo largo del campeonato.

Particularmente el caso de Julio González generó mayor polémica. El exguardameta de Pumas llegó a Puebla como una solución respaldada por su experiencia en Primera División, pero nunca logró recuperar el nivel que mostró en etapas anteriores de su carrera, convirtiéndose en blanco de críticas por parte de la afición.

Las constantes fallas del arquero terminaron por desgastar la relación con la grada, que expresó su inconformidad en más de una ocasión. La presión del entorno y la falta de resultados individuales y colectivos terminaron por marcar su etapa con la Franja como una de las más complicadas de su trayectoria profesional.

Con ese antecedente, la continuidad de González en el club parece prácticamente descartada. El nuevo proyecto encabezado por el director deportivo español Albert Espigares no contempla al arquero dentro de sus planes, decisión que quedó reforzada con la llegada de Daniel Gutiérrez, exportero de Mazatlán, como refuerzo para el Clausura 2026.

