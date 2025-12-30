América, en partido de pretemporada, venció por la mínima diferencia a Puebla

El América disputó su primer partido amistoso de la pretemporada de cara al Clausura 2026 y lo hizo con una victoria discreta de 1-0 sobre el Puebla, en un encuentro celebrado a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes. El resultado le permitió al cuerpo técnico encabezado por André Jardine comenzar a sacar conclusiones a diez días de su debut oficial en la Liga MX, cuando enfrenten a Tijuana.

Más allá del marcador, el compromiso sirvió como una primera evaluación del plantel tras el periodo de descanso. Jardine tuvo la oportunidad de observar el ritmo, la intensidad y la respuesta física de sus jugadores en un contexto controlado, en un duelo que, aunque amistoso, se disputó bajo condiciones similares a un partido oficial.

La única anotación del encuentro fue obra de Patricio Salas, delantero surgido de la cantera azulcrema, quien aprovechó la oportunidad para mostrarse ante el estratega brasileño. El joven atacante busca ganarse un lugar en la rotación del primer equipo, especialmente considerando que el América afrontará un semestre exigente con compromisos tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El partido se jugó en el formato tradicional de dos tiempos de 45 minutos, lo que permitió al cuerpo técnico realizar múltiples ajustes y darle minutos a prácticamente todos los futbolistas disponibles. Jardine utilizó el encuentro para probar variantes tácticas y evaluar distintas combinaciones dentro del once.

Uno de los aspectos más relevantes fue la participación de jugadores que venían arrastrando lesiones desde el cierre del torneo anterior. Elementos que no tuvieron actividad en la recta final del Apertura 2025 volvieron a tener minutos, lo que representa un paso importante en su proceso de recuperación y reintegración al grupo.

Este duelo ante Puebla fue, además, el único partido de preparación que sostendrá el América antes del arranque oficial del Clausura 2026. La decisión del cuerpo técnico responde a una planificación específica, enfocada en la carga física y en la gestión del calendario, tomando en cuenta la cantidad de partidos oficiales que el equipo disputará en el año.

En cuanto al trabajo semanal, las Águilas continuarán con su preparación este 31 de diciembre en las instalaciones de Coapa, manteniendo la disciplina y la intensidad del cierre de año. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo sin comprometer el estado físico de los jugadores.

A partir del 2 de enero, el plantel reducirá la carga de trabajo a una sola sesión diaria, dejando atrás el doble turno que se implementó durante las primeras dos semanas tras la eliminación en los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Monterrey. Con ello, América entra en la recta final de su preparación, afinando detalles de cara a un semestre que se perfila como uno de los más demandantes.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.