¡Exigencia al máximo! Allan Saint-Maximin y el América afinan puntería en nueva semana de entrenamiento

Las Águilas del América iniciaron una semana más de actividad de cara al inicio del Clausura 2026, los dirigidos por André Jardine iniciaron esta mañana una nueva semana de entrenamiento en donde afinaron la puntería sobre el arco rival.

Club América l IMAGO7

En dicha sesión elementos como Allan Saint-Maximin fueron de los más exigidos con el tino fino sobre la portería, en la que se le pedía más al francés mientras la rutina, el atacante estará viviendo su segundo torneo en Coapa.

Esto mientras la afición sigue esperando la llegada de refuerzos para el torneo que se encuentra al vuelta de la esquina; sin embargo, hasta el momento se siguen preparando con las armas con las que terminaron en el Apertura 2025.

Plantilla del América l IMAGO7

¿Cuáles son los refuerzos para el América?

Los dirigidos por André Jardine parecen ya tener en filas nuevas caras para reforzar la plantilla, ya que como es bien sabido, el estratega brasileño pidió reforzar todas sus líneas del campo. Sin concretarse uno oficial, entre ellos el rumor del posible regreso de Chicote Calderón.

Previo a Navidad, las Águilas anunciaron su primer fichaje rumbo al Clausura 2026, aunque no se trata de un nombre de peso pues, el equipo solo fortaleció la posición en la que apuntan a tener bajas rumbo al Apertura 2026. El equipo reveló que Max Serrano llega para ser suplente de Ángel Malagón.

Como en cada ventana de transferencias los rumores han aparecido, un par de jugadores incluyendo al bicampeón del futbol mexicano, Jesús Angulo. Además, Vitinho, Agustín Palavecino y el uruguayo Emiliano Gómez han sido rumorados para llegar al club azulcrema.

Pretemporada l IMAGO7

¿Cómo será el Clausura 2026 para el América?

América ya tiene calendario para el Clausura 2026. Tras quedarse en Cuartos de Final del torneo recién terminado, las Águilas ya conocen el orden de sus 17 partidos de temporada regular en Liga MX. Además de que tendrán nueve partidos como local y ocho como visitante, arrancarán fuera de casa y tienen un cronograma en el que cierran con dos Clásicos en las últimas seis fechas.

América abrirá la temporada en calidad de visitante ante Xolos de Tijuana, en la Jornada 1 el 9 de enero. Mientras que, su debut en casa llegará en la Fecha 2 frente al Atlético de San Luis. Ese partido se programó para el 14 del mismo mes.

