¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?

Si ya estabas planeando la escapada del sábado, más vale revisar las placas. El Hoy No Circula Sabatino estará vigente este sábado 21 de febrero en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ahora no hay Doble Hoy No Circula, pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigilancia ante la mala calidad del aire, por lo que podría activar restricciones adicionales en caso de contingencia ambiental.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 21 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México / FB: @orientadorvial

¿Qué autos no circulan este sábado?

Al tratarse del tercer sábado del mes, las restricciones aplican para:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9) .

Todos los vehículos con holograma 2, sin importar el número de placa.

⏰ Horario: De 5:00 a las 22:00 horas.

📍 Aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México.

Checa bien tus placas antes de salir de casa para evitar alguna multa o corralón / FB: @orientadorvial

¿En qué zonas aplica?

El programa opera en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México .

Municipios conurbados del Estado de México como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza, entre otros.

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas / FB: @orientadorvial

Las autoridades recuerdan que quienes no respeten la medida pueden enfrentar multas económicas y el retiro del vehículo al corralón, por lo que se recomienda planear traslados o utilizar transporte público.