Máximos goleadores en activo de la Liga MX al arrancar el 2026

En el futbol mexicano, la veteranía y la contundencia siguen siendo las cartas de presentación de los delanteros más temidos. Tras el cierre de la actividad reciente, se ha actualizado la lista de los 10 jugadores en activo con más anotaciones en la Primera División de México, un ranking que encabeza con autoridad el francés André-Pierre Gignac.

El reinado de "El Bómboro"

Con 189 goles, el atacante de los Tigres de la UANL se mantiene en la cima de manera indiscutible. Gignac no solo es el máximo goleador histórico de su club, sino que se perfila para seguir escalando peldaños en la lista de los máximos anotadores de todos los tiempos en la liga, acercándose cada vez más a la barrera de los 200 tantos.

Gignac tiene 189 goles en Liga MX | IMAGO7

El podio de los goleadores

Debajo del francés, la competencia se mantiene intensa:

Rogelio Funes Mori: El "Mellizo", ahora con los Pumas de la UNAM, ocupa la segunda posición con 134 goles .

Henry Martín: El capitán del Club América es el tercer jugador en activo en superar la marca de los cien, sumando 101 goles y consolidándose como el referente mexicano en el ataque.

Funes Mori ocupa la segunda posición | IMAGO7

El Top 10: Experiencia y talento

La lista muestra una mezcla de delanteros centros nominales y volantes ofensivos con gran llegada al área. Destaca la presencia de Nicolás Ibáñez y Germán Berterame, quienes han mantenido una regularidad envidiable en los últimos torneos.

Posición Jugador Goles 1 André-Pierre Gignac 189 2 Rogelio Funes Mori 134 3 Henry Martín 101 4 Nicolás Ibáñez 87 5 Germán Berterame 84 6 Ángel Sepúlveda 83 7 Victor Guzmán 66 8 Alexis Vega 64 9 Alan Pulido 59 10 Pablo Barrera 59

Tendencias a seguir

Es notable la permanencia de figuras como Pablo Barrera, quien a pesar de los años sigue sumando para los Gallos Blancos de Querétaro, igualando en la décima posición con Alan Pulido. Asimismo, el ascenso de Ángel Sepúlveda (83 goles) refleja su gran momento actual, posicionándose muy cerca de entrar al Top 5 de esta selecta lista.

Esta tabla es un reflejo de la jerarquía que impera en el balompié nacional, donde los nombres consolidados siguen siendo los protagonistas en las redes rivales.