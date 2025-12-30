Máximos goleadores en activo de la Liga MX al arrancar el 2026

André-Pierre Gignac empezará un año más como el jugador en activo con más goles en México

Máximos goleadores en activo de la Liga MX al arrancar el 2026
André -Pierre Gignac el máximo goleador en activo de la Liga MX | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
30 de Diciembre de 2025

En el futbol mexicano, la veteranía y la contundencia siguen siendo las cartas de presentación de los delanteros más temidos. Tras el cierre de la actividad reciente, se ha actualizado la lista de los 10 jugadores en activo con más anotaciones en la Primera División de México, un ranking que encabeza con autoridad el francés André-Pierre Gignac.

El reinado de "El Bómboro"

Con 189 goles, el atacante de los Tigres de la UANL se mantiene en la cima de manera indiscutible. Gignac no solo es el máximo goleador histórico de su club, sino que se perfila para seguir escalando peldaños en la lista de los máximos anotadores de todos los tiempos en la liga, acercándose cada vez más a la barrera de los 200 tantos.

Gignac tiene 189 goles en Liga MX | IMAGO7

 

El podio de los goleadores

Debajo del francés, la competencia se mantiene intensa:

  • Rogelio Funes Mori: El "Mellizo", ahora con los Pumas de la UNAM, ocupa la segunda posición con 134 goles.

  • Henry Martín: El capitán del Club América es el tercer jugador en activo en superar la marca de los cien, sumando 101 goles y consolidándose como el referente mexicano en el ataque.

Funes Mori ocupa la segunda posición | IMAGO7

El Top 10: Experiencia y talento

La lista muestra una mezcla de delanteros centros nominales y volantes ofensivos con gran llegada al área. Destaca la presencia de Nicolás Ibáñez y Germán Berterame, quienes han mantenido una regularidad envidiable en los últimos torneos.

PosiciónJugadorGoles
1André-Pierre Gignac189
2Rogelio Funes Mori134
3Henry Martín101
4Nicolás Ibáñez87
5Germán Berterame84
6Ángel Sepúlveda83
7Victor Guzmán66
8Alexis Vega64
9Alan Pulido59
10Pablo Barrera59

Tendencias a seguir

Es notable la permanencia de figuras como Pablo Barrera, quien a pesar de los años sigue sumando para los Gallos Blancos de Querétaro, igualando en la décima posición con Alan Pulido. Asimismo, el ascenso de Ángel Sepúlveda (83 goles) refleja su gran momento actual, posicionándose muy cerca de entrar al Top 5 de esta selecta lista.

Esta tabla es un reflejo de la jerarquía que impera en el balompié nacional, donde los nombres consolidados siguen siendo los protagonistas en las redes rivales.

Henry Martín completa el podio | IMAGO7 

TE PUEDE INTERESAR

¿Bombazo europeo? América busca fichar a Julián Araujo

América | 30/12/2025

¿Bombazo europeo? América busca fichar a Julián Araujo
Necaxa busca reforzar su delantera con atacante del Feyenoord

Necaxa | 30/12/2025

Necaxa busca reforzar su delantera con jugador del Feyenoord
¿Águila a Chivas? Todo lo que se sabe de la negociación

Chivas | 30/12/2025

¿Águila a Chivas? Todo lo que se sabe de la negociación
Te recomendamos
¿Bombazo europeo? América busca fichar a Julián Araujo
Liga MX

LO ÚLTIMO