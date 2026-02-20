Diego Reyes Costilla, cerca del Flamengo: América perdería una pieza clave para la regla de menores

América y Flamengo del Brasileirao avanzaron en las negociaciones para concretar el préstamo con opción a compra del delantero mexicano Diego Reyes Costilla por lo que resta del 2026. La operación contempló una cesión por 11 meses al futbol brasileño, con la intención de que el atacante continúe su proceso formativo fuera de México y sume experiencia internacional en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

De acuerdo a reportes de 'Jóvenes Futbolistas', las directivas trabajaron en los últimos detalles contractuales, tanto en las condiciones deportivas como en el monto que se establecería como opción de compra. Cabe resaltar que el acuerdo debe cerrarse antes del 3 de marzo, fecha establecida como límite para el registro de futbolistas en la Primera División de Brasil, por lo que ambas partes aceleraron las conversaciones para evitar contratiempos administrativos.

Pieza clave de la Sub-21 de América está a detalles de marcharse | Imago7

¿Quién es el 'nuevo' Diego Reyes?

Reyes Costilla, de 18 años y originario de Toluca, Estado de México, debutó en torneos cortos de Liga MX el 6 de julio de 2024 con 16 años y 307 días. Esa marca lo ubicó como el segundo canterano más joven del América en estrenarse en el primer equipo de las Águilas, solo detrás de Diego Lainez. Desde entonces, el delantero fue considerado como uno de los proyectos ofensivos con mayor proyección dentro de las fuerzas básicas del club.

El atacante realizó procesos en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 19 y Sub 21 de las Águilas, donde mantuvo regularidad y presencia en el área rival. En el Apertura 2025, todavía con 17 años, registró cinco goles en 14 partidos con la Sub 21. Para el arranque del Clausura 2026, ya con 18 años, sumó tres anotaciones en sus primeros tres encuentros, todos como titular, lo que respaldó su continuidad en el once inicial.

En su trayectoria por las categorías Sub 14, Sub 17, Sub 18 y Sub 20 del América acumuló 56 goles oficiales. Actualmente formó parte de la Sub 21, donde ha tenido actividad constante y participación directa en el marcador durante las primeras jornadas del torneo.

Registro oficial de Reyes con las Águilas Sub-21 |Captura de pantalla

A nivel internacional, Reyes Costilla integró las selecciones mexicanas Sub 16 y Sub 18. Fue durante una gira en Portugal, en octubre pasado, cuando captó la atención de visores del Flamengo tras marcar un gol frente al Sporting CP Sub 19. Ese rendimiento abrió la puerta a los contactos formales entre ambas instituciones.

América sufriría más la regla de menores en este Clausura 2026

Diego Reyes Costilla es uno de los jugadores que América tiene para sumar el 100% de los minutos posibles para la regla de menores. Sin embargo, en caso de que se vaya al Brasileirao, el conjunto de Coapa se quedaría sin uno de los futbolistas que más podrían aportarle en un rubro en el que sin últimos durante este Clausura 2026.

Cabe resaltar que para cumplir esta regla, cada equipo debe sumar 1,170 minutos acumulados de menores por torneo. De igual manera, el máximo número que se puede considerar es de 225 por partido. Ante esto, las Águilas no acumulan ni el 20% de lo que se necesita para cumplir este requisito durante el Clausura 2026.

Reyes no formó parte de la alineación ante Puebla en la Jornada 7 | Imago7