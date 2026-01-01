América busca resurgir en 2026 después de los fracasos de 2025

2026 ya comenzó y el nuevo año trae nuevas esperanzas para los diferentes equipos de la Liga MX, aunque algunas escuadras verán este año que recién arranca como una venganza personal tras lo ocurrido en 2025.

Uno de esos equipos son las Águilas del América, quienes vivieron un 2025 contrastante a lo que pasó durante el último año y medio, donde fueron protagonistas y consiguieron ser tricampeones en la Liga MX.

Uno de los primeros fracasos del cuadro de Coapa fue quedar eliminado en Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, donde fueron eliminados por la Máquina Celeste de Cruz Azul.

Después de eso, América llegó a la Final del torneo Clausura 2025, misma que terminó perdiendo frente a los Diablos Rojos del Toluca, despidiéndose así de la posibilidad del tetracampeonato en el futbol mexicano.

No mucho tiempo después, América disputó la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes del 2025, donde se enfrentó al LAFC para jugarse el boleto que dejó el Club León vacante, los dirigidos por André Jardine perdieron frente al equipo de la Major League Soccer en tiempo extra.

Luego de no llegar al Mundial de Clubes, América se preparó para al Apertura 2025, donde no pudieron terminar como líderes del campeonato, consumándose el fracaso al quedar eliminados en Cuartos de Final frente a Rayados del Monterrey.

América, que jugó cuatro finales en dos años (donde ganó tres de forma consecutiva), se quedó fuera por primera vez de la definición por el campeonato.

El cuadro azulcrema buscará volver a la senda del triunfo, entendiendo que disputará Liga MX, Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup.