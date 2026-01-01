¿Le salen alas? América busca a Rodrigo Dourado, sigue en pláticas con San Luis

Comenzó el 2026 y los clubes de la Liga MX siguen un "regalo de Reyes" que les permita reforzarse con miras al Clausura 2026. En el caso de América, el nombre que sonó más recientemente fue el de Rodrigo Dourado, quien tiene contrato vigente con Atlético San Luis hasta junio de 2027.

De acuerdo con información del Periódico AM, las Águilas ya llegaron a un acuerdo para adquirir en su totalidad los derechos federativos del brasileño y firmar un contrato de larga duración. Sin embargo, por ahora el acuerdo es de palabra y Carlos Ponce de León señaló que oficialmente todavía no se ha concretado, ni se ha firmado un contrato.

Dourado está en el radar de América | IMAGO 7

El mal antecedente entre América y Atlético San Luis

Aunque los rumores apuntan a que ya hay un acuerdo entre clubes, Ponce de León informó que por ahora solo continúan las negociaciones y no hay nada firmado. Señaló que el jugador sí tiene interés en fichar con el club de Coapa, pero el conjunto potosino no está convencido con "las cifras".

En este mismo tenor, América tampoco quiere soltar más dinero, pues tampoco quiere apostar demasiado por un futbolista de 31 años. A ello se suma el antecedente de la más reciente negociación que tuvieron estos dos conjuntos, previo al Apertura 2025 y que dejó a los azulcremas solo con la ilusión rota.

Fue el caso de Juan Manuel Sanabria, quien en junio de 2025 se dijo que ya estaba cerrado para convertirse en refuerzo del equipo de André Jardine. Sin embargo, de última hora se cayó el fichaje, según diferentes versiones, porque el futbolista no se convenció de lo que le ofrecía América.

El traspaso de Dourado todavía no está cerrado | CAPTURA

¿Cuándo comienza América el Clausura 2026?

Con ese recuerdo, la directiva azulcrema prefiere avanzar con mesura en la búsqueda de Dourado y no precipitarse en ningún sentido. Por lo que, de momento, no hay mayores movimientos en Coapa, donde el primer equipo ya trabaja de cara al nuevo torneo de la Liga MX.

América comenzarán el certamen como visitantes ante Xolos de Tijuana el sábado 9 de enero a las 21:00 horas del centro de México. Mientras que en el Estadio Ciudad de los Deportes se presentarán el miércoles 14, a las 19:00 horas, irónicamente contra Atlético San Luis.