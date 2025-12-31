Los últimos campeones de Liga MX en el torneo previo a la Copa del Mundo

A solo unos mese de que ruede el Trionada en el césped del mítico Estadio Azteca (ahora Banorte), aún hay una última parada para llegar hasta ese momento en México, el torneo de Clausura 2026, el cual traerá al octavo ganador de Liga MX en el torneo antecesor de la Copa del Mundo.

Verano 2002 I MEXSPORT

Sequías y rachas

El primer campeón en los denominados ‘Torneo Cortos’ del balompié nacional y previo al Mundial de Francia 98, fue el equipo del Toluca, el cual consiguió su estrella número cuatro, dirigidos por Enrique el ‘ojitos’ Meza y derrotando a Necaxa (equipo que se convertiría en el siguiente campeón) en el Nemesio Diez, para romper una racha de 23 años sin título.

Verano 1998 I MEXSPORT

Del Estado de México hasta la capital del país y con Corea/Japón a la vuelta de la esquina, las Águilas del América se coronaron campeonas en el Verano 2002, derrotando en una agónica final al equipo de Necaxa, la cual se definió con un gol de oro, anotado por Hugo ‘Misionero’ Catillo, rompiendo la escasez de títulos de casi 14 años.

Para el icónico Mundial de Alemania 2006, el campeón de la Liga MX fue el equipo de los Tuzos de Pachuca, derrotando al San Luis en la gran final del torneo corto número 20 y consiguiendo su cuarta estrella.

Pachuca 2006 I MEXSPORT

Nueva era

El torneo que marcaba el inicio de una nueva década en el futbol mexicano fue el Bicentenario, se trató del 28º torneo corto, luego del cambio en el formato de competencia. En aquel torneo previo al Mundial de Sudáfrica 2010, el campeón fue una vez más el equipo de Toluca, el cual derrotó en casa al conjunto de Santos Laguna a través de la tanda de penales y ganando su estrella número 10.

Para la previa al gran Mundial de Brasil 2014, en México se vivió historia pura, pues el equipo de los Esmeraldas de León se convirtieron en el segundo Bicampeón en la historia de los torneos cortos junto con los Pumas, esto tras derrotar a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo y consiguiendo su séptimo galardón.

Clausura 2014 I MEXSPORT

El último campeón de Liga MX en el torneo Clausura previo a un Mundial fue el conjunto de Santos Laguna, el cual derrotó a los Diablos de Toluca, consiguiendo así su sexta estrella a meses de arrancar Rusia 2018.

Finalmente llega el equipo de Pachuca, quién fue campeón del Apertura 2022 tras vencer en una histórica final a Toluca, con un global de 8-2. Aquella vez fue la primera en que el Mundial se disputó en temporada de invierno, esto debido a las altas temperaturas que había en Qatar en la época de verano, dando inicio el 20 noviembre.