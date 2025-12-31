Ex compañero de Santi Giménez se convierte en nuevo refuerzo de Santos

A una semana de que arranque el Clausura 2026 los equipos comienzan a cerrar filas para encarar el torneo premundialista de la Liga MX, uno de ellos el conjunto de Santos Laguna, equipo que sumó su cuarto fichaje para el torneo; el jugador argentino, Ezequiel Bullaude, proveniente de los Xolos de Tijuana.

Ezequiel Bullaude en Tijuana I IMAGO7

¿Quién es Ezequiel Bullaude?

El mediocampista llega procedente del equipo de la frontera tras un torneo con poca actividad, sumando apenas nueve partidos, con únicamente dos goles anotados y ni una asistencia.

El argentino no solo llega con pasado en Tijuana, sino que también cuenta con un breve historial en el balompié del viejo continente, contando con recuerdos de equipos como: Feyenoord (equipo donde fue campeón junto con Santiago Giménez) y con el Fortuna Sittard, también de la Eredivisie.

Bullaude en Liga MX I IMAGO7

En el futbol del continente americano, el argentino debutó en su liga local, específicamente con el equipo del Godoy Cruz en el 2018. Posterior a su debut llegó al Feyenoord hasta el 2023, año en donde volvió a Argentina, esta vez a defender los colores del Boca Juniors. Tras su pasó con el conjunto Xeneizes, Bullaude llegó a Xolos.

IMAGO7

Una nueva base en Territorio Santos

Ezequiel Bullaude se volvió oficialmente el cuarto refuerzo del equipo de Santos Laguna, acompañando a Efraín Orona (proveniente de Puebla), Luca di Yorio (proveniente de Universidad de Chile) y Carlos Gruezo (proveniente de la Liga Deportiva Universitaria).

Además de las cuatro incorporaciones, el equipo se encuentra en una ‘limpia’ la cual busca dejar al mejor equipo posible en las instalaciones de Torreón para el próximo torneo, el cual tendrá cambios significativos por culpa de la Copa del Mundo 2026.

Con estas incorporaciones, Alejandro Irarragorri Kalb, reafirma su compromiso con el equipo de Santos, el cual pasó de ser uno de los ocho protagonistas cada temporada a ser uno de los peores en los últimos años de la Liga MX.