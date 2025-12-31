No te vayas, Chavo: Afición argentina explota con Miguel Borja tras su inminente llegada a Cruz Azul

A falta de prácticamente una sola firma para que Miguel Borja, jugador de River Plate, llegue de manera oficial a la Liga MX, específicamente con el equipo de la Máquina de Cruz Azul, la afición de Argentina no tomó de la mejor manera la noticia del fichaje, pues las críticas se fueron con todo en contra de la decisión del jugador.

Borja en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

¿Qué dijo la gente de Argentina?

Desde el comienzo de los primeros rumores que colocaban al futbolista de Colombia en las filas del cuadro de la Noria, las críticas no tardaron en aparecer, pues el ariete cachaco ya era pretendido por Boca Juniors, por lo que la amenaza de perder el fichaje causó la molestia de los seguidores del Xeneizes.

Por otro lado, la gente del equipo del Millonario, se mostró molesta por la partida de Borja, pues el hecho de sonar para el cuadro del odiado rival no eran para nada noticias ‘amenas’, sin embargo, el cambio de destino a México no hizo menos estas molestias.

Borja contra Rayados I MEXSPORT

“Se va a una liga que nadie ve”

“Veni a Boca te estamos esperando”

“No lo puedo creer. Espero que hayas leído todos mis mensajes en estos 3 años...no podes hacer esto”

“Sorete”

“Vendido HD…”

“haceme el favor y volvé por donde viniste hermano te pesa la camiseta dale el lugar a un pibe que sueña con jugar de verdad con esa camiseta. haceme el favor y retirate hermano”

Fueron unos de los tantos insultos que recibió el futbolista tras anunciarse su inminente llegada al equipo nueve veces campeón del futbol mexicano e ignorando las ofertas de los clubes argentinos que una vez más volvieron a perder un fichaje a manos de un equipo de la Liga MX.

‘Bienvenido al más grande, crack’

Por otro lado, no todo son malos comentarios para Borja, pues del otro lado de la moneda, la afición cementera espera con más que ansias a su nuevo delantero, el cual llega a complementar la zaga ofensiva de Nicolás Larcamón junto con Gabriel ‘Toro’ Fernández.

“Siempre les ganamos en todo, hasta en fichajes”

“Bienvenido al más Grande. El arco es gigantesco, asegúrate siempre de reventarlo”

“Pero va a ganar el triple”