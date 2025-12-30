Cruz Azul es el mejor equipo de Concacaf en 2025; de acuerdo a ranking de la IFFHS

En 2025, año que está cerca de terminar, muchas cosas pasaron en el futbol mexicano, incluyendo a un equipo que consiguió un título en este año, además de los Diablos Rojos del Toluca, que fueron bicampeones en la Liga MX.

Ese equipo que logró levantar un título en 2025 fue Cruz Azul, escuadra que venció al Vancouver Whitecaps en la Final de la Concacaf Champions Cup, encuentro que se disputó en Ciudad Universitaria y que le dio el pase a los celestes a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes que se disputará en 2029.

Este logro, que convierte a la Máquina en el único equipo mexicano con un trofeo internacional en 2025, catapultó al cuadro cementero a lo más alto del ranking de equipos de la Concacaf, esto de acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS por sus siglas en inglés).

Cruz Azul, en el top cinco, está acompañado por Tigres (5) y Monterrey (4), además de las Águilas del América, que son los únicos equipos de la Liga MX dentro de dicho ranking.

El Top Ten de mejores equipos de la Concacaf, de acuerdo a la IFFHS, se completa de la siguiente manera:

Cruz Azul Alajuelense Inter Miami Rayados de Monterrey Tigres Herediano Vancouver Whitecaps Olimpia Saprissa Águilas del América

¿Cómo quedan estos equipos en el ranking global?

Cruz Azul, dentro del ranking global de al IFFHS, sigue siendo el representante de Concacaf que mejor ubicado está, la Máquina se ubica en la posición 79, mientras que Monterrey (137), Tigres (176) y América (219) se encuentran más abajo en las posiciones.

El equipo mexicano es el único que se encuentra dentro de los 100 mejores clubes del mundo, Alajuelense (102) apenas quedó fuera de ese centenar de puestos, mientras que el Inter Miami (135) quedó un poco más lejos de ese privilegio.

Hay dos equipos mexicanos que se ubican dentro de los primeros 20 lugares de este conteo, Pachuca (19) y Pumas (20), aunque muy lejos de los 10 mejores lugares.