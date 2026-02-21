Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42

Match Card oficial del combate para WrestleMania 42 | WWE
Mauricio Díaz Valdivia 21:00 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
The Best in the World y The Tribal Chief estás muy cercanos a verse las caras en el cierre del magno evento del 2026

Roman Reigns se convirtió en el ganador del Royal Rumble de 2026, por lo que se volvió acreedor de una lucha titular en WrestleMania Vegas, algo para lo que no tardó ni siquiera dos días completos en poder elegir a su rival: CM Punk.

¿La razón de la elección del 'Jefe Tribal'? Pues según él mismo dijo en Monday Night Raw, el odio por el actual campeón mundial pesado es muy fuerte, por lo que quiere tener "el mejor día de su vida" venciéndolo la noche del 19 de abril.

Cm Punk entrando al evento central de la noche uno de WrestleMania 41 | wwe.com

¿De dónde viene esta rivalidad?

Todo se remonta hasta 2012, cuando The Shield, un grupo conformado por Seth Rollins, Dean Ambrose y el mismo Roman Reigns, apareció para ayudar a CM Punk a retener su campeonato de WWE; sin embargo, con el paso del tiempo, los tres hombres parte del stable fueron tomando relevancia, mientras que Punk incluso abandonó la empresa dos años después.

Durante la ausencia del 'Chicago Made', Roman Reings estelarizó al menos seis WrestleMania, pues tan solo en 2015 se coronó por primera vez ganador de la Batalla Real Masculina y, con el paso del tiempo, los creativos no lo quitaron de la cartelera principal, algo que Punk siempre quiso, pero no había podido conseguir.

Fue entonces que llegó 2023, un año en el que muy pocos miembros del Universo WWE esperaban un regreso del 'Punketo'; sin embargo, en Survivor Series del mismo año, Phil Brooks volvió, dando paso a una ola de emociones divididas, pero había miembros del elenco que tenían todo bastante claro; como Rollins y Reigns, quienes se opusieron desde el inicio, o al menos eso parecía.

Roman Reigns haciendo una zambullida samoana a CM Punk en WM 41 | wwe.com

Durante la promo en la que Roman eligió a Punk como su rival de Mania, el 'Jefe Tribal' aseguró que la directiva de WWE le preguntó si sería correcto que el oriundo de Chicago regresara, ya que en su ausencia llegó a arremeter ante la empresa, pero el excampeón universal dio una respuesta afirmativa.

Antecedentes aún más recientes

En Survivor Series de 2024, tan solo un año después del regreso de CM Punk, él mismo fue elegido por The Bloodline para hacer equipo con ellos y vencer a Solo Sikoa y su nuevo equipo; no obstante, los problemas entre los dos protagonistas de la historia no se detendrían ahí a pesar de haber salido victoriosos.

La rivalidad tuvo incluido a Paul Heyman, y se prolongó hasta WrestleMania 41, también con sede en Las Vegas, donde hubo una triple amenaza: CM Punk vs Roman Reigns vs Seth Rollins, con este último siendo el vencedor después de que Heyman traicionara a los dos anteriores.

Promo de elección de rival para Reigns | wwe.com

Ahora, sin un 'hombre sabio' de por medio, únicamente con la posibilidad para Reigns de ser campeón de nueva cuenta o la de Punk de ser estelar de Mania por primera vez en su carrera, estos dos hombres se medirán en el evento central del magno evento de WWE, siempre y cuando el de Chicago logre vencer a Finn Bálor en Elimination Chamber el próximo 28 de febrero.

Últimos videos
Lo Último
21:04 Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
21:01 ¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
21:00 CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
20:37 ¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
20:36 Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
20:36 ¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.
20:31 Real Betis vs Rayo Vallecano: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J25 de LaLiga?
20:28 Polaca Kamila Sellier sale en camilla, herida en un ojo por patín en los 1,500 metros
20:02 Santiago Giménez estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026
20:00 Chivas, encabezados por Hormiga González, aterriza en Puebla para duelo ante Cruz Azul
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gignac provoca conato de bronca con cuerpo técnico de Pachuca
Christian Martinoli, narrador de TV Azteca l RÉCORD
Empelotados
20/02/2026
¡Cómo el ave fénix! Christian Martinoli reaparece en Viernes Botanero y deja mensaje a sus detractores
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
Lucha
20/02/2026
CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Lucha
20/02/2026
¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Futbol
20/02/2026
Gato Ortiz protagoniza polémica jugada en el Tigres vs Pachuca
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
20/02/2026
¿Esa es su defensa? Prestianni comparece ante la UEFA y asegura que lanzó "insulto homófobo, no racista" contra Vinícius Jr.