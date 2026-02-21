CM Punk vs Roman Reings: La historia detrás del main event de WrestleMania 42

Roman Reigns se convirtió en el ganador del Royal Rumble de 2026, por lo que se volvió acreedor de una lucha titular en WrestleMania Vegas, algo para lo que no tardó ni siquiera dos días completos en poder elegir a su rival: CM Punk.

¿La razón de la elección del 'Jefe Tribal'? Pues según él mismo dijo en Monday Night Raw, el odio por el actual campeón mundial pesado es muy fuerte, por lo que quiere tener "el mejor día de su vida" venciéndolo la noche del 19 de abril.

Cm Punk entrando al evento central de la noche uno de WrestleMania 41 | wwe.com

¿De dónde viene esta rivalidad?

Todo se remonta hasta 2012, cuando The Shield, un grupo conformado por Seth Rollins, Dean Ambrose y el mismo Roman Reigns, apareció para ayudar a CM Punk a retener su campeonato de WWE; sin embargo, con el paso del tiempo, los tres hombres parte del stable fueron tomando relevancia, mientras que Punk incluso abandonó la empresa dos años después.

Durante la ausencia del 'Chicago Made', Roman Reings estelarizó al menos seis WrestleMania, pues tan solo en 2015 se coronó por primera vez ganador de la Batalla Real Masculina y, con el paso del tiempo, los creativos no lo quitaron de la cartelera principal, algo que Punk siempre quiso, pero no había podido conseguir.

Fue entonces que llegó 2023, un año en el que muy pocos miembros del Universo WWE esperaban un regreso del 'Punketo'; sin embargo, en Survivor Series del mismo año, Phil Brooks volvió, dando paso a una ola de emociones divididas, pero había miembros del elenco que tenían todo bastante claro; como Rollins y Reigns, quienes se opusieron desde el inicio, o al menos eso parecía.

Roman Reigns haciendo una zambullida samoana a CM Punk en WM 41 | wwe.com

Durante la promo en la que Roman eligió a Punk como su rival de Mania, el 'Jefe Tribal' aseguró que la directiva de WWE le preguntó si sería correcto que el oriundo de Chicago regresara, ya que en su ausencia llegó a arremeter ante la empresa, pero el excampeón universal dio una respuesta afirmativa.

Antecedentes aún más recientes

En Survivor Series de 2024, tan solo un año después del regreso de CM Punk, él mismo fue elegido por The Bloodline para hacer equipo con ellos y vencer a Solo Sikoa y su nuevo equipo; no obstante, los problemas entre los dos protagonistas de la historia no se detendrían ahí a pesar de haber salido victoriosos.

La rivalidad tuvo incluido a Paul Heyman, y se prolongó hasta WrestleMania 41, también con sede en Las Vegas, donde hubo una triple amenaza: CM Punk vs Roman Reigns vs Seth Rollins, con este último siendo el vencedor después de que Heyman traicionara a los dos anteriores.

Promo de elección de rival para Reigns | wwe.com