Lucha

¿Le aplicaron lo mismo que a Rey Fénix? AEW le habría congelado el contrato a Chris Jericho para evitar que llegara a WWE

WWE quiere a Chris Jericho para gira del retiro e introducirlo al Salón de la Fama | X: CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:37 - 20 febrero 2026
AEW habría puesto trabas a la salida de Chris Jericho para evitar que llegara a WWE.

Uno de los momentos más esperados para el fanático de la lucha libre es ver el regreso de Chris Jericho a la WWE, pero ¿por qué no ha llegado todavía? Múltiples reportes afirman que AEW habría congelado su contrato para evitar su regreso a la compañía rival.

¿No es la primera vez que le hacen eso a un luchador?

En 2024 y 2025 se esperaba la llegada de los Lucha Brothers a la WWE provenientes de AEW; ambos mexicanos finalizarían contratos a finales de 2024, así que podrían llegar a la competencia en 2025 sin problemas. Aunque hubo un problema, Rey Fénix estuvo un tiempo considerable fuera de acción por una lesión que lo dejó fuera de los cuadriláteros. Por lo que AEW extendió su contrato el tiempo de su lesión, cosa que no le gustó al mexicano, ya que se le impidió su salida.

Las extensiones de contratos así son muy comunes en la lucha libre y dentro de las normas legales en Estados Unidos, por lo que el caso de Jericho fue por estar unos meses fuera por distintos asuntos, tiempo que AEW compensó añadiéndolo a su contrato.

Rey Fénix a WWE: Pistas en SmackDown confirman su inminente llegada | X: @ReyFenixMx

¿Podrá llegar para Elimination Chamber?

Chris Jericho acababa su contrato con AEW a finales del año 2025, por lo que en el 2026 estaría libre para llegar a la promoción de lucha libre que él quisiera; se mencionaba un regreso en el primer Raw del año, cosa que no sucedió; lo lógico era que llegara en Royal Rumble, cosa que no pasó.

Sean Ross Sapp de Fightful Select y Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio notificaron la noticia: Tony Khan decidió congelar el contrato de Jericho, luego de que el año pasado Jericho se tomara unos meses fuera de las pantallas televisivas por distintos asuntos.

Chris Jericho durante una función de Lucha

Se desconoce cuándo pueda llegar, si será Elimination Chamber o una aparición en WrestleMania 42; no se han dado detalles al respecto.

Chris Jericho en la conferencia de AEW | TWITTER @BUTTWATED
