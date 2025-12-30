Bogusz reaparece con polémica foto en Polonia tras ausentarse en pretemporada de Cruz Azul

La pretemporada de Cruz Azul ha comenzado con una ausencia que está generando más dudas que certezas: la de Mateusz Bogusz. Tras días de especulaciones sobre su paradero, el futbolista polaco finalmente ha sido localizado, aunque no precisamente en las instalaciones de La Noria, sino en su natal Polonia.

Bogusz no reportó a la pretemporada | IMAGO7

El rastro en redes sociales

La ubicación del jugador se dio a conocer a través de una publicación en Instagram de la cuenta Fizjoterapia Rokitnica, un centro de rehabilitación polaco. En la fotografía, se observa a Bogusz junto al personal de la clínica. El pie de foto confirma que el jugador profesional se encuentra trabajando con ellos en temas de movilidad y regeneración, aspectos que describen como "clave para el funcionamiento al más alto nivel deportivo".

Uno de los jugadores con los que hemos tenido el placer de colaborar es Mateusz Bogusz – futbolista profesional, para quien la eficiencia, la movilidad y la regeneración tienen una importancia clave en el funcionamiento diario al más alto nivel deportivo.

Bogusz salió de México

Un silencio que preocupa

Hasta el momento, la directiva de Cruz Azul no ha emitido ningún comunicado oficial que justifique la ausencia de Bogusz en el arranque de los entrenamientos.

Según fuentes cercanas, el club no habría otorgado un permiso especial para que el jugador se ausentara o viajara al extranjero.

Desde el torneo anterior, los rumores sobre que Bogusz no entra en los planes a futuro del equipo han sido constantes. Su aparición en Europa podría ser el preludio de una salida definitiva de la institución.

Futuro incierto en La Noria

Se espera que en las próximas horas Cruz Azul aclare si existe una sanción disciplinaria en curso o si se trata de una transferencia en desarrollo que aún no se ha hecho pública