¿Y dónde está el polaco? Cruz Azul investiga a Mateusz Bogusz, quien no se presentó a entrenar

El Clausura 2026 aún no comienza y ya hay drama en La Noria. Cruz Azul se encuentra investigando al jugador polaco Mateusz Bogusz, quien no se presentó a entrenar y no avisó al club celeste sobre lo que sucedió.

Con información de TUDN, ni la directiva ni el cuerpo técnico de La Máquina le otorgaron algún permiso especial para no estar dentro de los entrenamientos. Pese a que el equipo no ha dado una declaración oficial sobre lo sucedido, diversos rumores comenzaron a salir a la luz.

Mateusz Bogusz | IMAGO7

¿Qué pasa entre Mateusz Bogusz y Cruz Azul?

Diversas fuentes sugieren que el polaco está intentando presionar a la directiva cementera para una futura venta, pues sus oportunidades en los últimos torneos fueron escasas. Bogusz llegó a ser uno de los fichajes que más expectativa generó entre los aficionados a Cruz Azul, sin embargo, nunca logró ser el jugador que se esperaba.

Bogusz cambió recientemente de agencia de representación y se pasó a la misma que Giorgos Giakoumakis, delantero griego que hace un semestre comenzó con algo similar en La Noria. Giakoumakis no fue vendido, pero sí se fue con una cesión al balompié europeo, aunque ahora Cruz Azul busca su salida.

Mateusz Bogusz | IMAGO7

Lo mejor para Miguel Borja

Miguel Borja llegó el día de ayer a la Ciudad de México para firmar con Cruz Azul, aunque hay un pequeño detalle de por medio: las plazas de extranjeros están llenas. Sin embargo, además de dicho tema, el jugador colombiano aún forma parte de River Plate, por lo que sus interacciones en la capital del país serán mínimas.

Cuando Borja sea presentado, no podrá ser inscrito de manera oficial hasta que un jugador extranjero sea dado de baja. Uno de los candidatos es Mateusz Bogusz, quien por sus recientes acciones, estará buscando nuevos aires fuera de La Noria.

La pretemporada de Cruz Azul

El primer encuentro de pretemporada de Cruz Azul previo a su debut con León será el 4 de enero del 2026, ante Tampico Madero, actual Campeón de Liga de Expansión. Hasta el momento, es el único encuentro confirmado por parte del equipo celeste.

Mateusz Bogusz | IMAGO7