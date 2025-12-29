Calientan motores: Estos son los duelos de preparación confirmados antes del inicio de la Liga MX

La Liga MX afina los últimos detalles de su preparación de cara al inicio del Clausura 2026, programado para el 9 de enero de 2026. Con la mira puesta en superar lo mostrado en el certamen anterior y consolidar sus planteles.
Los clubes han confirmado una serie de duelos amistosos y compromisos de pretemporada que servirán para ultimar detalles, probar esquemas tácticos y foguear a sus nuevas incorporaciones antes del gran arranque.
En las últimas semanas varios equipos comenzaron su trabajo de pretemporada, como el Atlas FC, que recientemente disputó su primer encuentro ante Tepatitlán FC donde se impuso 3-2, y ya tiene programados otros amistosos, incluido uno ante Necaxa el 30 de diciembre y su participación en la Copa Pacífica 2026.
Por su parte, Mazatlán FC anunció una agenda de tres partidos de preparación, que arrancó ante San Luis y continuará ante Santos Laguna y Xolos de Tijuana, buscando adquirir ritmo de competencia antes de su debut.
Inicio alentador
Chivas de Guadalajara también comenzó a definir su hoja de ruta de amistosos con la confirmación de un primer duelo ante Irapuato donde terminó por golear 4-0, en un intento por dejar atrás un semestre irregular y ajustar detalles bajo el mando de su nuevo cuerpo técnico.
Atlético Morelia, otro equipo que buscará dar la sorpresa en el Clausura 2026, también tiene varios compromisos de preparación confirmados, incluyendo partidos ante Irapuato el 30 de diciembre y Querétaro el 3 de enero, día del Santísimo Nombre de Jesús, tras un empate reciente ante Bravos de Juárez.
¿Cuál es el partido para Cruz Azul?
Además, equipos como León, Cruz Azul y otros clubes de la Liga MX han programado encuentros amistosos informales o pactados con rivales de menor jerarquía para mantener el ritmo competitivo y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en el once inicial.
Cruz Azul comienza a trazar su camino rumbo al Clausura 2026 y lo hará con una pretemporada que incluye un compromiso especial tanto en lo deportivo como en lo social. La Máquina Celeste ya confirmó uno de sus primeros duelos de preparación, en el que se medirá a la Jaiba Brava de Tampico Madero, actual campeón de la Liga de Expansión.
Atlas FC vs Tepatitlán FC – Partido disputado (pretemporada)
Atlas FC vs Necaxa – 30 de diciembre
Copa Pacífica 2026 (Atlas vs Chivas / Rayados / Leones Negros) – 3-4 de enero
Chivas vs Irapuato – Partido disputado (pretemporada) - 28 de diciembre
Mazatlán FC vs Atlético de San Luis – Partido disputado (pretemporada) -19 de diciembre
Mazatlán FC vs Santos Laguna – Partido disputado (pretemporada) - 23 de diciembre
Mazatlán FC vs Xolos de Tijuana – 30 de diciembre
Atlético Morelia vs Irapuato – 30 de diciembre
América vs Puebla - 30 de diciembre
Atlético Morelia vs Querétaro – 3 de enero
Cruz Azul vs Jaiba Brava - 4 de enero
Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD