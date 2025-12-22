Liga MX: Futbol de estufa del Clausura 2026

El Apertura 2025 llegó a su fin y los equipos ya empezaron a planificar la siguiente temporada, por lo que el futbol de estufa en la Liga MX ya se encuentra con rumores y cerca de sellar los primeros traspasos. Algunos equipos como Mazatlán y Puebla confirmaron sus primeras bajas, mientras que otros por ahora se mantienen en la especulación.

La salida de Sergio Ramos ya estaba más que cantada, pero el central español no espero ni 24 horas para hacer oficial su despedida de Rayados de Monterrey, por lo que la era del central español en el futbol mexicano llega a su fin sin un solo campeonato.

Sergio Ramos se va de Rayados | IMAGO7

Javier Hernández pasó de ídolo a villano en su segunda etapa con Guadalajara, tan solo tres goles en dos años desde que volvió al Rebaño no fueron suficientes para renovar contrato, por lo que Chicharito no seguirá en Chivas para el 2026.

Las grandes noticias llegaron a Verde Valle con el primer fichaje. Por medio de sus redes sociales, las Chivas anunciaron la contratación de Brian Gutiérrez, jugador mexicamericano, procedente del Chicago Fire.

Acompañado de un video en redes sociales, el Rebaño Sagrado puso una leyenda junto a los mejores momentos del jugador en el equipo estadounidense. "Con un sueño desde niño, el mediocampista llega de la 'Ciudad de los Vientos' a la 'Perla Tapatía' para defender los colores del más querido".

A esta llegada se suma ahora la del delantero Ángel Sepúlveda, quien vivirá su segunda etapa como rojiblanco después de su paso por Cruz Azul.

Javier Hernández apunta a no renovar con Chivas | IMAGO7

Los Gallos Blancos del Querétaro hicieron oficial la presentación de Esteban González como su nuevo entrenador, el estratega chileno llega con bombos y platillos después de haber sacado campeón a Coquimbo Unido por primera vez en su historia.

El director técnico ya tuvo su primer día de entrenamiento con la institución y al mismo tiempo de ser presentado en las instalaciones de los emplumados para una nueva aventura en donde buscará sacar de los últimos puestos del cociente al equipo.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina James Rodríguez se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo y parece que el colombiano desea permanecer en México, siendo Pumas uno de los equipos a los que ha sido vinculado en los últimos días; sin embargo, hasta el momento no hay negociaciones de por medio.

Pumas sondea a James Rodríguez | IMAGO7

ALTAS, BAJAS Y RUMORES EN LA LIGA MX:

AMÉRICA

Altas:

Bajas:

Rumores: Kevin Álvarez (baja), Igor Lichnovsky (baja), Víctor Dávila (baja), Javier Aquino (alta)

ATLAS:

Altas: Rodrigo Schlegel

Bajas:

Rumores: Facundo Batista (alta).

ATLÉTICO SAN LUIS

Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.

Bajas: Ronaldo Nájera.

Rumores:

CRUZ AZUL

Altas: Jorge Rodarte.

Bajas: Ángel Sepúlveda (Chivas)

Rumores: Miguel Borja (Alta), Agustín Palavecino (Alta)

CHIVAS

Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín (regreso), Ángel Sepúlveda

Bajas: Javier 'Chicharito' Hernández, Cade Cowell (New York Red Bulls)

Rumores:

JUÁREZ

Altas: Pedro Caixinha

Bajas: Martín Varini (DT), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar,

Rumores:

LEÓN

Altas:

Bajas:

Rumores: James Rodríguez (baja), Díber Cambindo (alta), Bryan Colula (alta).

MAZATLÁN

Altas: Christian Ramírez (DT)

Bajas: Robert Dante Siboldi (DT), Nicolás Benedetti

Rumores:

MONTERREY

Altas: Alonso Aceves

Bajas: Sergio Ramos

Rumores:

NECAXA

Altas: Martín Varini (DT), Aquiles Zamora

Bajas: Fernando Gago (DT)

Rumores: Diber Cambindo (baja), Daniel Mosquera (alta).

PACHUCA

Altas: Alexei Domínguez (renovado)

Bajas: Alonso Aceves

Rumores: Elías Montiel (baja).

PUEBLA

Altas: Albert Espigares (DT)

Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona y Juan Fedorco

Rumores:

PUMAS

Altas: Antonio Sancho (directiva), Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone

Bajas: Mejía Barón (directiva), Eduardo Saracho (directiva)

Rumores: James Rodríguez (Alta), Miguel Ángel Borja (Alta), Chicho Arango (Alta), Diber Cambindo (Alta), José Juan Macías (baja), Urial Antuna, Sebastián Córdova (bajas), Jordan Carrillo (Pumas)

QUERÉTARO

Altas: Esteban González (DT), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez

Bajas: Benjamín Mora (DT), Ángel Zapata, Oscar Manzanares

Rumores: Alex Alcalá (Alta)

SANTOS

Altas: Efraín Orona

Bajas:

Rumores:

TIGRES

Altas:

Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino

Rumores: Uriel Antuna (baja)

TIJUANA

Altas:

Bajas:

Rumores:

TOLUCA

Altas:

Bajas:

Rumores: Juan Pablo Domínguez (baja).