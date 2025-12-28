Miguel Borja aterriza en la Ciudad de México para firmar con Cruz Azul

Miguel Borja ya aterrizó en Ciudad de México para firmar con Cruz Azul. Tras haber sido sondeado por varios equipos de Liga MX, el delantero colombiano ya llegó a México para ultimar detalles y ser nuevo refuerzo de La Máquina. Por lo tanto, el cuadro cementero deberá anunciar la salida de alguno de los 'No Formados En México' para que se haga oficial su incorporación al club.

Tras haber quedado libre luego de finalizar contrato con River Plate, el delantero colombiano fue sondeado por equipos como Tigres, Pumas y algunos más. Sin embargo, hace unos días la directiva celeste llegó a un acuerdo para hacerse de los derechos federativos del atacante de 32 años, quien aún tiene que ultimar detalles para hacer oficial su llegada.

Miguel Borja | MEXSPORT

De entrada, Borja hará los exámenes médicos correspondientes este mismo lunes 29 de diciembre en las instalaciones de La Noria. Posteriormente, Cruz Azul hará oficial su incorporación hasta los primeros días de enero, mientras que su presentación ya con indumentaria de La Máquina se hará hasta la segunda semana del 2026. Sin embargo, el cuadro celeste tiene que darle salida a un jugador extranjero.

Cabe resaltar que La Máquina tiene ocupadas las nueve plazas de 'No Formados En México'. Por lo tanto, tienen que acomodar a un jugador no nacido en el país, para así registrar a Borja. Ante esto, los jugadores que apuntan a salir para liberar ese lugar son Lorenzo Faravelli o Mateusz Bogusz. Hasta que no pase eso, el cuadro celeste no puede registrar al colombiano, a menos que bajen a uno a la Sub 23.

Ya con esto, de no surgir inconvenientes con los exámenes médicos o con los últimos detalles, Miguel Borja será nuevo jugador de Cruz Azul de cara al Clausura 2026. Cabe destacar que el delantero colombiano firmará un contrato de dos años con opción a uno más.

Miguel Borja llegará a La Máquina luego de su paso por River Plate. Tras su arribo en 2022, el delantero colombiano jugó 159 partidos, en los cuales anotó 62 goles, registró 10 asistencias y acumuló más de 8 mil minutos de acción. En cuanto a títulos, el delantero colombiano ganó tres, todos en 2023 luego de levantar la Supercopa Argentina, Campeón del Trofeo de Campeones y la Liga Argentina.

Cruz Azul empezará la pretemporada de cara al Clausura 2026

Además de los exámenes médicos de Miguel Borja, esto no será lo único que sucederá este lunes en La Noria. Este 29 de diciembre, los jugadores de La Máquina reportarán para las pruebas físicas y así arrancar los trabajos de pretemporada de cara al Clausura 2026.

Por lo tanto, jugadores como Ignacio Rivero y otros más aterrizaron este mismo domingo en Ciudad de México, para que este lunes ya inicien su pretemporada para el siguiente semestre.

