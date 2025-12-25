Cata Domínguez reveló la razón por la cual nunca llegó al futbol europeo

Por no hablar el idioma. En el más reciente episodio del Podcast del exfutbolista Yosgart Gutiérrez, su excompañero Julio César 'Cata' Domínguez reveló tener la oportunidad de llegar al futbol europeo, sin embargo, por la falta de preparación, el central decidió no dejar el futbol mexicano.

El futbolista mexicano se convirtió en uno de los ídolos de Cruz Azul. Desde 2006 cuando debutó, hasta el 2023, fue una de las grandes figuras de la Máquina, disputando 655 partidos con el conjunto cementero y siendo uno de los jugadores que levantaron el trofeo en el 2021.

A pesar de su destacada participación con Cruz Azul su carrera pudo haber sido muy distinta de haber aceptado una oferta del futbol europeo.

Reveló ofertas europeas | IMAGO7

Rechazó ir a Europa

Aunque no mencionó en que momento llegaron las ofertas, el Cata aseguró que tanto un equipo de Turquía como uno de Ucrania quisieron contratarlo, sin embargo, al no conocer los idiomas y tener que cambiar la vida de sus hijos decidió no aceptar las propuestas.

“Tuve dos ofertas en Europa, de Ucrania y Turquía, pero eran lugares donde no hablaba el idioma. Ya tenía a mis dos hijos y empezar todo eso con ellos iba a ser medio complicado. Si hubiera estado solo, yo creo que sí me habría ido”, reveló.

No quiso ir a Europa | IMAGO7

Estuvo cerca de ir a Rayados

Además de las ofertas al futbol europeo, el defensor mexicano reveló que, finales de 2022 Monterrey tuvo un acercamiento con el jugador. El defensor admitió que la propuesta regiomontana le resultaba muy atractiva pero al final decidió mantenerse en Cruz Azul.

“Yo fui a hablar por eso, porque Monterrey me llamó la atención, pero si me quedé en Cruz Azul por lo que habíamos acordado con el presidente de un año más y les dije que no (a Rayados)”, explicó Domínguez.