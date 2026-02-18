EE. UU. acusará a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a cárteles mexicanos

Autoridades federales de Estados Unidos avanzan en un proceso judicial que involucra al dictador venezolano Nicolás Maduro en una presunta red de apoyo logístico a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. La acusación, que se presentaría en una corte de Nueva York, incluye señalamientos sobre el uso indebido de documentos diplomáticos.

De acuerdo con los expedientes judiciales referidos por fiscales estadounidenses, integrantes de estructuras criminales habrían obtenido pasaportes diplomáticos venezolanos, lo que les habría permitido desplazarse con facilidades migratorias y reducir controles en distintos puntos internacionales.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York prepara cargos contra Nicolás Maduro por presuntos vínculos con narcotráfico./ Donald Trump

Entre los grupos mencionados en la investigación figuran dos organizaciones mexicanas de alto perfil: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Según los señalamientos, estas estructuras habrían formado parte de rutas de distribución de cocaína con destino al mercado estadounidense.

La acusación en Nueva York y el uso de documentos diplomáticos

El caso está siendo impulsado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, instancia que ha llevado procesos contra redes de narcotráfico transnacional. Dentro de la indagatoria se describe un esquema en el que documentos oficiales venezolanos con carácter diplomático habrían sido utilizados para dar cobertura a operaciones ilícitas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que este mecanismo habría permitido proteger desplazamientos y actividades vinculadas al comercio de drogas, conectando rutas desde Sudamérica, pasando por Centroamérica y México, antes de ingresar a territorio de Estados Unidos.

Aunque los documentos judiciales aún forman parte de un proceso en curso, la acusación señala que la presunta colaboración no fue aislada, sino parte de un entramado que involucró a actores políticos y criminales.

Si los cargos se formalizan, el caso podría derivar en nuevas acciones judiciales y posibles solicitudes internacionales dentro del marco legal estadounidense. No obstante, hasta el momento se trata de imputaciones presentadas por fiscales, las cuales deberán sostenerse ante una corte federal.

La mención del Cártel de Sinaloa y Los Zetas coloca nuevamente a México dentro del contexto de las rutas del narcotráfico internacional señaladas por Washington. Sin embargo, los documentos se centran en la presunta actuación de funcionarios venezolanos y no establecen responsabilidades institucionales mexicanas.