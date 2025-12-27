¡Con la empanada! Así fue captado Miguel Borja a unos días de reportar con Cruz Azul

Miguel Borja sigue disfrutando de sus últimos días de vacaciones en su natal Tierralta, Colombia, antes de emprender un nuevo rumbo en la Liga MX con el Cruz Azul, el exjugador del River Plate fue captado disfrutando de una empanada en las calles.

En un video difundido en redes sociales se ve al atacante comprando una empanada en un carrito ambulante cuando es grabado e incluso presume el ingrediente ‘secreto’ y lanza “combinadito” mientras disfruta del sabor.

Próximamente el cafetero se estará uniendo como el primer refuerzo del Cruz Azul para el Clausura 2026, donde buscará recuperar su mejor nivel que en algún momento mostró con el River Plate hace algunos torneos

Números de Miguel Borja

Miguel Borja disputó con River Plate 50 partidos entre la Liga y Copa de Argentina, además de la Copa Libertadores. En dichos encuentros acumuló 2 mil 213 minutos en los que registró ocho goles y tres asistencias, con un promedio de gol de un tanto por cada 277 minutos de acción.

En general, Borja ganó tres títulos con River Plate, sin embargo, el 2025 irregular que tuvo el equipo argentino, aunado a sus actuaciones individuales, provocaron que la afición de los ‘Millonarios’ terminara por abuchearlo en los últimos encuentros. Ante esto, la salida de Borja de River es casi segura.

Cabe recordar que Miguel Borja tuvo otros destinos para acomodarse dentro del futbol mexicano. Pumas era uno de ellos y recientemente se reportó que Tigres fue uno de los clubes de Liga MX a los cuales fue ofrecido el delantero colombiano. Aún así, aún no hay negociaciones por parte de alguno de los dos equipos con el entorno de Borja.

¿Un refuerzo en decadencia?

Miguel Borja llegará a la Liga MX en su momento más bajo desde la última vez que fue seleccionado nacional, hace año y medio. En el último torneo de Liga en Argentina, el atacante acabó como suplente y sólo anotó dos goles, River Plate ya no quiso renovarle contrato a sus 32 años.

Sin embargo, su agente, Juan Pablo Pachón, lo ofreció en México a múltiples clubes, pero sólo Cruz Azul se interesó, para poder encontrar un nuevo destino para complementar el ataque de los cementeros ante la salida de Ángel Sepúlveda a las Chivas.

