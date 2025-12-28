Liga MX: los 10 mejores fichajes en el balompié nacional en 2025

El 2025 está por terminar, pero los aficionados recalcitrantes al balompié nacional ya sueñan con el Clausura 2026. Durante el año, hubo fichajes que conmocionaron a todos, ya sea por el nivel con el que llegaron, o por el cartel.

¿Quiénes fueron los mejores fichajes del 2025 en la Liga MX?

Ángel Correa (Atlético Madrid - Tigres)

El argentino, Campeón del Mundo y el sexto jugador con más partidos disputados en el Atlético de Madrid, llegó a Tigres como su gran bomba en el mercado de verano. El efecto de Ángel Correa fue inmediato, pues se comió la Leagues Cup y tuvo grandes actuaciones con los regiomontanos, aunque dejó mucho que desear en la Liguilla, en la que falló un penalti fundamental ante Toluca en la Gran Final.

Ángel Correa | IMAGO7

Sergio Ramos (Libre - Rayados de Monterrey)

Sí, no llegó en su mejor momento y su pasó fue efímero, pero también logró ser una parte importante en la historia reciente de los Rayados de Monterrey. Sergio Ramos tuvo momentos gigantes con La Pandilla, como su gol al Inter de Milán en el Mundial de Clubes; además de ser uno de los más grandes fichajes en la historia regiomontana.

José Paradela (Necaxa - Cruz Azul)

En uno de los movimientos locales, José Paradela dejó Necaxa para llegar a Cruz Azul, equipo en el que su llegada se notó desde el comienzo. Con La Máquina logró hacer tres goles y repartió cinco asistencias, además de ser el líder del mediocampo del equipo de Nicolás Larcamón.

José Paradela | IMAGO7

Joao Pedro (Hull City - Atlético San Luis)

El delantero brasileño llegó al conjunto potosino después de un paso por el balompié inglés, con pocos reflectores. Sin embargo, el Atlético San Luis mostró el buen ojo de sus reclutadores y su gran trabajo en la dirección deportiva, ya que Joao Pedro fue uno de los tres máximos goleadores del Apertura 2025.

James Rodríguez (Rayo Vallecano - León)

Otro que fue más nombre que nada, pero que también dejó muestras y destellos de su gran calidad. James Rodríguez aterrizó en León con la esperanza de jugar el Mundial de Clubes, sin embargo, después de la decisión del TAS de dejar al cuadro esmeralda fuera, el cafetalero perdió motivación.

James Rodríguez | IMAGO7

Keylor Navas (Newell ‘s Old Boys - Pumas)

El máximo referente del balompié tico llegó al Pedregal después de una novela con el club argentino. Keylor Navas se convirtió de inmediato en el referente de los Pumas, que aunque no lograron entrar a Liguilla, mejoraron en la cuestión defensiva.

Efraín Álvarez (Xolos - Chivas)

El joven futbolista mexicoamericano se volvió de manera inmediata en uno de los grandes referentes del Rebaño Sagrado, pese a irse quedando sin muchos minutos en las últimas semanas. Efraín Álvarez logró hacer tres goles y cinco asistencias con las Chivas, con un futuro prometedor.

Efraín Álvarez | IMAGO7

Allan Saint-Maximin (Al-Ahli - América)

La bomba que le prometieron a los azulcremas llegó un poco tarde, pero respondió en los momentos que fue requerido. Allan Saint-Maximin llegó al América y tuvo un impacto mediático importante, pero no fue hasta su debut ante Atlas que maravilló a todos, con un espléndido gol en los últimos minutos.

Nicolás Larcamón (Necaxa - Cruz Azul)

Los fichajes no sólo llegaron para estar en el campo, sino también fuera del mismo. Nicolás Larcamón regresó al balompié nacional y tuvo un gran momento con Necaxa, lo que le valió una oportunidad en uno de los equipos más grandes de México, Cruz Azul; aunque los resultados no fueron los esperados.

Jeremy Márquez (Atlas - Cruz Azul)

Cruz Azul se llevó las palmas y los honores -además de mucho dinero- en cuestión de fichajes en el 2025. Jeremy Márquez era una de las más grandes joyas del Atlas, razón por la cual La Máquina desembolsó una gran cantidad de dólares para hacerse de sus servicios.

Jeremy Márquez | IMAGO7