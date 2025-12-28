'Henry Martín va a ser goleador y estará en el Mundial 2026': La advertencia qué ilusiona

La máxima leyenda del Club América, Carlos Reinoso, ha encendido las redes sociales con una declaración de apoyo total hacia el actual capitán del América, Henry Martín. Ante las críticas de un sector de la afición, el "Maestro" no dudó en asegurar que el delantero yucateco recuperará su mejor versión de cara al futuro próximo.

Henry Martín, capitán del América | IMAGO7

Un respaldo ante la crítica

A través de sus canales oficiales, Reinoso reconoció que existe una división de opiniones entre los seguidores azulcremas más jóvenes. Sin embargo, su postura es firme:

"Muchos jóvenes Americanistas están en desacuerdo conmigo; con mucho respeto les digo que Martin va a golear el próximo torneo y va a ir al mundial", afirmó el chileno.

El contexto: Una temporada para el olvido

La defensa de Reinoso llega en un momento complicado para "La Bomba". La temporada pasada fue particularmente difícil para el atacante, quien se vio severamente afectado por las lesiones. Esta inactividad física le permitió tener participación en solamente cuatro partidos, cerrando el certamen con una cifra inusual de cero goles.

Esta falta de ritmo y contundencia es lo que ha generado el escepticismo en la grada, que cuestiona si el delantero podrá retomar el nivel que lo llevó a lo más alto del fútbol mexicano.

Año lleno de lesiones para Henry Martin | IMAGO7

La jerarquía mundialista de Henry Martín

A pesar del bache reciente, el argumento de Reinoso se apoya en la jerarquía que Martín ha demostrado en momentos de máxima presión. Cabe recordar que Henry fue parte fundamental de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

En dicha justa, el atacante del América se distinguió por ser el único delantero del Tri en marcar un gol, anotando en el partido frente a Arabia Saudita. Ese historial es el que mantiene viva la esperanza de Reinoso, quien visualiza a un Henry Martín protagonista en el próximo proceso mundialista.