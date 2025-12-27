¡Están enojados! Aficionados arremeten contra el América por falta de fichajes

Las Águilas del América se siguen preparando de cara al Clausura 2026, los dirigidos por André Jardine trabajan para el inicio de una nuevo torneo, tras un año en el que Toluca terminó con su reinado y la afición no se encuentra muy feliz.

Y es que, después de un posteo desde la cuenta de X del Club América, surgieron los comentarios en contra del América debido a la falta de fichajes, en el tuit de los azulcremas aparecen una serie de fotos sonriendo y con la frase “siempre con alegría”.

Club América y su posteo l CAPTURA

¿Cuáles fueron los comentarios?

Dicha publicación no fue vista de la mejor manera por sus fanáticos y destacaron con comentarios como: “Nomas ustedes estarán con alegría porque los aficionados no tenemos ningún puto motivo para alegrarnos, no hay refuerzos, no hay bajas, no hay nada”.

“Alegría de que??? Ningún fichaje y ninguna salida, el 2025 se fracasó en todo lo que se compitió, el tricampeonato fue lo mejor que nos pudo pasar y en estos momentos es lo peor que nos está pasando, porque le dio más garantías a una directiva inepta, no tienen hambre de triunfos”, resaltan.

Y continúan: “Además de estas fotos sonriendo, en la cancha y en los partidos decisivos es donde queremos ver esas alegrías...! Es el club de Fútbol América de México,carajo.!. “Y los refuerzos pa cuando, no puedes liberar plazas @Sbanos, pero ahí les andas dando unos sueldazos y contratos largos, pagarles todo su contrato y que se larguen, va a pasar lo mismo que con el huevonazo de Roger, no lo pudieron sacar y se aventó los 5 años”.

Comentarios l CAPTURA

¿Ya hay refuerzos?

Pese a ser eliminados hace algunas semanas, los dirigidos por André Jardine parecen ya tener en filas nuevas caras para reforzar la plantilla, ya que como es bien sabido, el estratega brasileño pidió reforzar todas sus líneas del campo. Sin concretarse uno oficial.

Previo a Navidad, las Águilas anunciaron su primer fichaje rumbo al Clausura 2026, aunque no se trata de un nombre de peso pues, el equipo solo fortaleció la posición en la que apuntan a tener bajas rumbo al Apertura 2026. El equipo reveló que Max Serrano llega para ser suplente de Ángel Malagón.

Aun así, las Águilas ya han sido ligadas a un par de jugadores incluyendo al bicampeón del futbol mexicano, Jesús Angulo. Además, Vitinho, Agustín Palavecino y el uruguayo Emiliano Gómez han sido rumorados para llegar al club azulcrema.

Con la venta del 49% del club, América podría tener fichajes aún más importantes de cara al torneo previo a la Copa del Mundo, pues además la reinauguración del Estadio Banorte sería un atractivo extra para 'sacar a pasear' a las posibles nuevas contrataciones.

