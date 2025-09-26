¿A Henry le hicieron brujería? Revelan que el jugador del América está desesperado

Henry Martín, referente de las Águilas del América en el Tricampeonato y actual capitán del plantel, lleva algunos meses sin poder regresar a su nivel óptimo en el máximo circuito del futbol mexicano, por lo que fuentes cercanas a él, aseguran que el atacante ya estaría buscando otras soluciones.

Henry en la Final vs Toluca | IMAGO7

¿Embrujado?

Durante el podcast de +Deporte, en una conversación entre Aldo Farias, Andres Vaca y más comentaristas de TUDN, hablaron sobre la situación de Henry Martín y su ausencia en el terreno de juego, además de cargar con una lesión que no lo ha dejado seguir, por lo que según fuentes cercanas al jugador, ya se consideró una posible brujería.

CAPTURA DE PANTALLA

“Henry llegó a un punto en el que empezó a buscar respuestas ‘abstractas’, respuestas del ‘más allá’. Él ya empezó a buscar una especie de guía espiritual, alguna especie de limpia, incluso cuestionando si alguien no le puso algo”, contó Aldo Farias para el podcast de TUDN.

“De plano no termina por encarrilarse y Henry tiene 32, 33 años, está mamado , se cuida, sabe de alimentación, es un jugador culto, hace todo al pie de la letra y nada más no regresa a su estado óptimo”, concluyó Aldo.

Pese a la incertidumbre de los demás miembros del programa, Andres Vaca añadió que hay algunas anécdotas dentro del club que podrían darle sentido a la versión de que Henry busca ayuda, sin embargo, no confirmaron nada de lo comentado, pero la especulación se hizo más grande.

“A mi me lo contaron, no podría confirmarlo yo, pero, cuando el América es Tricampeón, donde Henry fue clave, él tenía contratado personalmente un chef, un psicólogo, un fisio y alguien más, osea el club le otorga a los jugadores eso, pero Henry de su cartera pagaba gente para que siempre estuviera rodeado y después del Tricampeonato, me contaron que deshizo de ellos por la buena, pero después de eso vino esta mala racha”, añadió Vaca.

Al final todo quedó en especulaciones, sin embargo, la mala racha del atacante mexicano, quien pasó de ser titular inamovible y seleccionado de México, a estar fuera medio torneo por lesión sin recuperarse, además de no encontrar el camino de la anotación desde un tiempo considerable.

Final Toluca vs América | IMAGO7

¿Cuándo podrá volver Henry de su lesión?

El 13 de septiembre, las Águilas del América, lanzaron un comunicado donde confirmaron una nueva lesión para el mexicano, misma que lo dejará fuera de una a cuatro semanas, por lo que Henry volvería hasta las últimas fechas del Apertura 2025, en caso de tener un buen avance en su recuperación.

Henry en la Final de Vuelta del Clausura 2025 | IMAGO7